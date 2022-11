Cs denuncia que el PP ha llevado a la sanidad murciana "a tocar fondo"

MURCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos denuncia que el PP de Fernando López Miras ha llevado a la sanidad murciana "a tocar un fondo desde el que no se ve la luz". El anuncio de puesta en marcha de unos equipos de intervención sin médicos encarna para Cs "la política de ocurrencias en la que está sumido el PP regional".

"No se cómo no se le había ocurrido antes a López Miras la solución a nuestros problemas. Podemos crear nuevas clases sin profesor y así acabar con el problema de la masificación en las aulas, o abrir puestos de vigilancia en las playas sin vigilante, y cubrir así todo el año en lugar de solamente el verano, o quizás podríamos abrir los quirófanos de los hospitales por la noche sin cirujanos para reducir las listas de espera. Copiar a Ayuso por copiar a Ayuso es de segundones sin criterio, la Región de Murcia se merece un gobierno mejor", ha declarado María José Ros, coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Región de Murcia.

Y es que, para la formación naranja, la sanidad pública murciana "parece haber tocado fondo con ese anuncio de la puesta en marcha de los equipos de intervención del 061 formados por un enfermero y un técnico sanitario y sin médico. Su implantación, aun a pesar de la escasez de personal sanitario, es inaceptable, y no se sostiene la excusa de ser un complemento, pues ni las arcas murcianas ni la sanidad murciana están para complementos ocurrentes, sino que necesitan soluciones reales".

"En las urgencias sanitarias habituales como una hipertensión grave, un coma diabético, un infarto o un traumatismo grave, la presencia del médico es incuestionable, la ocurrencia es de una ignorancia supina y no nos extraña en absoluto la disposición de los médicos a ir a la huelga, que es lo último que nos faltaba", ha añadido Ros.

Cs defiende que, aunque la escasez de médicos afecta a todos los servicios regionales del Sistema Nacional de Salud, hay estrategias que dependen de la administración regional para la medicina de urgencias que no acaban de ponerse en marcha.

"Entre esas se encuentra la adecuación de los sueldos, una oferta de contratos de larga duración, incentivos para trabajar en el medio rural, la consolidación de las plantillas mediante ofertas de empleo público o una verdadera simplificación administrativa para la contratación de médicos extracomunitarios", señalan.

Por otra parte, el anuncio de los equipos sin médico en la sanidad pública murciana parece formar parte de una estrategia estatal del PP "para aliviar la actual crisis política del gobierno del PP madrileño, convirtiendo de nuevo un problema real en un ariete político con el que alimentar la gresca y no solucionar nada. Al parecer el PP nacional apoya ahora también las urgencias sin médico y cuya Atención Primaria se encuentra en una crisis sin precedentes para no molestar a Ayuso, y ya no piensa en los ciudadanos sino en las elecciones", añaden.

"La sanidad española precisa de otro tipo de propuestas, es imprescindible potenciar la coordinación de los servicios regionales de salud de todas las CCAA a través del consejo interterritorial de Salud o la implantación definitiva de la tarjeta sanitaria única. El gobierno de Lopez Miras está obligado a mejorar la gestión de los recursos de la sanidad pública murciana en un marco común de solidaridad con el resto de España", concluye Ros.