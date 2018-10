La cuenca del Segura sigue en situación de emergencia y atraviesa la 2ª peor situación de los últimos 40 años

Actualizado 28/02/2018 14:08:04 CET

La Junta de Gobierno de la CHS prorroga dos meses más las medidas de ahorro para riego en las Vegas del Segura

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha acordado este miércoles prorrogar dos meses más las medidas destinadas a ahorrar agua para poder contar con una reserva hídrica durante esta primavera y verano, en caso de que continúe la actual situación de extrema escasez, ya que la cuenca del Segura sigue en situación de emergencia por sequía y atraviesa la segunda peor situación de los últimos 40 años.

En la reunión se ha anunciado, además, que la situación de la cuenca no ha variado desde que se celebró el pasado mes de diciembre la anterior Junta de Gobierno, por lo que, si la situación no varía en las próximas fechas, no será posible garantizar todas las demandas con el agua disponible, lo que implica tener que respetar las prioridades de uso establecidas en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, según ha explicado el presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas.

De esta forma, los recursos hídricos que existen actualmente en la cuenca se dedicarán preferentemente a atender las demandas del abastecimiento de la población y del caudal ecológico del río Segura, aprovechando que durante el periodo invernal se produce una reducción en las necesidades de agua para regadío.

"Vamos en mínimos", ha apostillado el presidente de la Confederación, pues los embalses de la cuenca almacenan 186 hectómetros cúbicos (hm3) de agua y se encuentran al 16 por ciento de su capacidad, lo que sitúa a la Demarcación del Segura como la de menor nivel de reservas del país.

Además, las aportaciones de recursos a los pantanos se mantienen también en un volumen muy bajo, con sólo 85,7 hectómetros cúbicos desde octubre (inicio del año hidrológico), 21 hm3 menos que durante el mismo periodo del año pasado. De hecho, el actual año hidrológico es en aportaciones el séptimo más seco de los 88 años de la serie histórica en la cuenca del Segura.

En concreto, la Junta, compuesta por representantes de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los usuarios, ha acordado prorrogar las medidas de control extraordinarias sobre el caudal circulante de las acequias, lo que ha permitido autorizar los riegos de extrema necesidad bajo supervisión de la Comisaría de Aguas.

La Demarcación del Segura sufre su cuarto periodo hidrológico de sequía (el Real Decreto de Sequía, actualmente vigente, entró en vigor en mayo de 2015 y ha sido prorrogado hasta septiembre de 2018), y sus dos subsistemas cuenca y trasvase se encuentran en situación de Emergencia simultáneamente, "lo que hace que sea una situación dificilísima", ha declarado Ródenas. Y es que, se trata, además, de la segunda peor situación de los últimos 40 años, tras la sequía de 1995.

En este sentido, ha destacado que de las cuatro grandes sequías producidas en los últimos 40 años, ésta es la más larga, se prolonga el cuarto año de sequía. La más importante fue la de 1995, pero a los seis meses, pasó de sequía a normalidad, "esperamos que estos frentes que nos anuncian y esta primavera pudiéramos repetir esa situación. Ya nos toca, porque esto no es lo frecuente".

330 HM3 DE AGUA EXTRAORDINARIOS PARA PALIAR LA SEQUÍA

El Gobierno, a través del Ministerio y de la Confederación, ha puesto en marcha desde el inicio de esta situación de sequía numerosas medidas, en el marco del Real Decreto de sequía, que han permitido poner a disposición de los usuarios 331 millones de metros cúbicos adicionales de agua a través de extracciones de aguas subterráneas, desalación y otros recursos.

El organismo de cuenca, además, está trabajando para que en breve plazo y de forma secuencial puedan comenzar a utilizarse las diferentes baterías estratégicas de sondeos para reforzar los caudales circulantes por el río y atender las demandas de los usuarios durante la primavera y el verano.

Además, se han llevado a cabo otras iniciativas como la aprobación, el pasado 9 de junio, de un Real Decreto ley con medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía que está permitiendo aplicar exenciones como las relativas a las tarifas y cánones vinculados a la disponibilidad de recursos hídricos.

Por otro lado, ha explicado Miguel Ángel Ródenas, la Junta de Gobierno ha aprobado declarar sobreexplotados los acuíferos que forman la masa de agua subterránea de Bullas.

Esta declaración permitirá iniciar la recuperación del río Mula mediante la creación de una Junta Central de Usuarios y de un Plan de Ordenación de Extracciones.

La masa de agua subterránea de Bullas es el origen de los manantiales de la Fuente de la Rafa, Fuente Avilés y del nacimiento del río Mula.

MANCOMUNIDAD NO SE PLANTEA "HOY POR HOY RESTRICCIONES"

El presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Adolfo Gallardo, ha señalado que todavía es pronto evaluar la solicitud de ahorro a los ayuntamientos realizada a final de diciembre, "pero las sensaciones es que no hay un ahorro significativo para poder cumplir el año hidrológico sin incidencias, y seguiremos insistiendo en ello" con una campaña de difusión "para que calen, si caben más todavía, las medidas de ahorro que estamos proponiendo". "Vamos a esperar los próximos meses y a partir de ahí, evaluaremos la situación".

En un contacto previo con los medios ha señalado que "hoy por hoy" no se plantean las restricciones, "pero tampoco podemos garantizar nada", nuestra misión es "atender día a día la demanda de abastecimiento con todos los recursos que tenemos al alcance" y en el futuro espera poder mantenerlo, "independientemente de las medidas de ahorro que proponemos que se apliquen en todos los ayuntamientos".

Ha explicado que las desaladoras están trabajando al máximo de sus capacidades, sobre todo la de San Pedro del Pinatar, "un punto neurálgico del sistema de suministro de recursos para la Mancomunidad; estamos demandando recursos adicionales de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, y nos quedan las desaladoras de Alicante, que también están trabajando a un porcentaje alto de su capacidad de producción".

Desde el Ejecutivo regional, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, confía en que en los próximos meses se amplíe la producción de la desaladora de Torrevieja, con la llegada de la línea eléctrica, que se anunciaba para el primer semestre de este año.

Al respecto, ha señalado que la fecha en la que se pueda poner en funcionamiento los dos bastidores está cerca, pasando de 40 a 80 hectómetros cúbicos, "lo que proporcionaría un extra de agua para el regadío".

A lo que se uniría la apertura de los pozos de sequía del campo de Cartagena, cuya tramitación "está bastante avanzada", a fin de que se puedan combinar ambas circunstancias de cara a la primavera.