Desmantelado un inmueble en Los Mateos (Cartagena) donde se vendía droga desde un búnker

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes destinado a la venta a consumidores en el barrio de Los Mateos de Cartagena, y han detenido a tres personas como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

La investigación desarrollada desde la Comisaría de Policía Nacional de Cartagena se inició sobre un inmueble ubicado en una zona de difícil acceso y con unas características que dificultaban especialmente las labores de vigilancia policial, han informado desde el Cuerpo.

Durante la investigación, los agentes observaron cómo numerosas personas y vehículos se aproximaban al inmueble a lo largo de distintas jornadas, permaneciendo en el lugar durante breves períodos de tiempo. Estos movimientos resultaban compatibles con la adquisición de sustancias estupefacientes.

Asimismo, los investigadores constataron que las personas que regentaban el punto de venta habían establecido diferentes medidas de seguridad destinadas a controlar los accesos, detectar la presencia policial y dificultar las labores de vigilancia.

Entre estas medidas destacaba la utilización de cámaras de seguridad estratégicamente instaladas en el entorno del inmueble, orientadas al control de los accesos y de las inmediaciones, así como la vigilancia directa de la zona por parte de los propios investigados.

UN PUNTO DE VENTA CONFIGURADO COMO UN BÚNKER

Una vez obtenida la autorización judicial de entrada y registro, los agentes llevaron a cabo el operativo policial el pasado 16 de septiembre, que culminó con la detención de tres personas, entre ellas el principal responsable del punto de venta.

El inmueble se encontraba compartimentado en diferentes estancias claramente diferenciadas, estableciéndose distintos niveles de acceso y control.

La zona destinada al despacho y entrega de las sustancias estupefacientes estaba configurada como un auténtico habitáculo de seguridad tipo búnker, con una puerta de acero reforzada que dificultaba considerablemente el acceso a su interior. Era precisamente desde esta estancia desde donde se realizaba el despacho y entrega de las sustancias a los consumidores. En sus proximidades, los agentes localizaron una pistola de 9 mm, tipo Beretta, junto con su correspondiente munición.

El inmueble disponía además de otras estancias dotadas de medidas de seguridad y puertas reforzadas, cuya distribución permitía establecer diferentes niveles de acceso y control ante una eventual intervención policial.

INTERVENIDAS DIFERENTES SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y UN ARMA DE FUEGO

Durante el registro del inmueble, los agentes intervinieron 35 gramos de metanfetamina; 108 gramos de cocaína; 32 gramos de hachís; 53 gramos de heroína; 160 comprimidos de Rivotril y Lyrica; 3.000 euros en efectivo y una pistola de 9 mm con munición.

El valor de las sustancias estupefacientes intervenidas en el mercado ilícito alcanzaría aproximadamente los 18.000 euros.

AMPLIA PLANIFICACIÓN

El dispositivo policial desarrollado el 16 de septiembre requirió una planificación específica debido a las características y complejidad del entorno.

En el operativo participaron, además de los agentes de Policía Judicial, efectivos de la Unidad de Motos de Seguridad Ciudadana y Medios Aéreos de la Jefatura Superior de Policía de Murcia. También colaboró la Policía Local de Cartagena.

Asimismo, se solicitó la presencia del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, cuyos técnicos realizaron una inspección relacionada con las condiciones de seguridad de las edificaciones.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

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