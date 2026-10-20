Detenido tras intentar robar a dos mujeres y meterse en un coche familiar para huir de la Policía en Murcia

1126959.1.260.149.20261020132413 Imagen del detenido custodiado por dos agentes - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras intentar perpetrar presuntamente dos robos con violencia en una parada de autobús del barrio murciano de El Carmen para después tratar de huir e introducirse en un vehículo familiar a cuya conductora amenazó, según ha informado el Cuerpo.

Al arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, se le atribuye la presunta autoría de dos delitos de robo con violencia en grado de tentativa y otro de atentado a agentes de la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado domingo, cuando un individuo trató de sustraer de forma brusca e inesperada un móvil a una mujer que esperaba en una parada de autobús y le propinó a continuación un fuerte tirón del bolso.

Al no lograr su objetivo por la resistencia que opuso su víctima, y mostrando una gran agresividad, se abalanzó sobre otra mujer que llevaba en brazos a un bebé, con la intención de arrancarle una cadena de oro que llevaba en el cuello.

Fue entonces cuando apareció una patrulla de la Policía Nacional, cuyos agentes procedieron a dar alcance al presunto autor de los hechos, quien, al verse sorprendido, inició la huida a la carrera para introducirse en un vehículo familiar que se encontraba detenido por el tráfico, en cuyo interior viajaba una familia con una niña en la parte trasera.

Una vez dentro, amenazó a la conductora si no arrancaba y fue en ese momento cuando los agentes lograron darle alcance. Con mucha dificultad, dada la gran resistencia y agresividad del varón, los policías consiguieron sacarlo del vehículo y proceder a su detención.