Doce personalidades murcianas recibirán los premios 'Grandes en Murcia'

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Doce referentes de la sociedad murciana serán reconocidos este martes con la primera edición de los premios 'Embajadores de la Experiencia', galardones con los que el Ayuntamiento de Murcia pretende poner en valor la aportación social, cultural, económica y profesional de las personas mayores del municipio. Estos reconocimientos, enmarcados en el programa 'Grandes en Murcia', se entregan coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores.

"Las personas que reconocemos con esta primera edición de los premios 'Embajadores de la Experiencia' representan lo mejor de nuestra sociedad: el conocimiento acumulado, el esfuerzo sostenido en el tiempo, el compromiso con los demás y la voluntad de seguir compartiendo todo lo aprendido a lo largo de su vida", ha destacado la concejal de Mayores, Ascensión Carreño.

La edil ha señalado que estos reconocimientos nacen con el objetivo de "agradecer públicamente la contribución de quienes han ayudado a construir la Murcia que conocemos hoy y continúan siendo referentes para las nuevas generaciones".

El programa 'Grandes en Murcia', del Ayuntamiento de Murcia, contribuye a visibilizar la experiencia, la memoria y el papel activo de las personas mayores a través de actividades culturales, sociales, educativas y de participación ciudadana desarrolladas durante todo el año.

DOCE TRAYECTORIAS LIGADAS A LA HISTORIA RECIENTE DE MURCIA

Entre los galardonados figuran el cirujano y catedrático Ricardo Robles, referente de la cirugía digestiva y los trasplantes; la profesora de la Universidad de Murcia Purificación Linares, reconocida por su trayectoria docente e investigadora; y José Antonio Camacho, uno de los grandes nombres del fútbol español, cuya carrera como jugador, entrenador y seleccionador nacional lo ha convertido en un referente deportivo dentro y fuera de la Región.

En el ámbito social recibirán este reconocimiento Simón Párraga, por su labor al frente del movimiento asociativo de las personas mayores, y Cecilia Esteban Albert, por su contribución a la divulgación cultural, la promoción de la lectura y el aprendizaje permanente. A ellos se suma Carlos Egea Krauel, distinguido por su trayectoria en el ámbito económico y financiero y por su contribución al desarrollo de instituciones de gran relevancia para la Región de Murcia.

Además, la primera edición de los Embajadores de la Experiencia reconocerá a Cayetana Martínez, fundadora de la Peña Huertana El Cañal, y al maestro pastelero Andrés Mármol, por su contribución a la conservación y difusión de las tradiciones murcianas. También será distinguida Francisca Magaña Fuentes, 'Paquita la Machacanta', figura emblemática de Beniaján y referente de la gastronomía tradicional de la Huerta de Murcia.

Completan la relación de galardonados Diego Frutos, presidente de la Junta de Hacendados y del Consejo de Hombres Buenos; Ángel Montiel, periodista vinculado desde hace décadas a La Opinión de Murcia, narrador de la política regional a través de su espacio La Feliz Gobernación, referente en la conversación pública murciana.

Asimismo, se reconocerá al catedrático, escritor y Cronista Oficial de la Ciudad Francisco Javier Díez de Revenga, cuya labor investigadora y divulgadora ha contribuido a preservar y difundir la historia y el patrimonio cultural de Murcia.