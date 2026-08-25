Dos heridos en un accidente de tráfico entre dos camiones en la A-91, en Lorca

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LORCA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la autovía A-91 a su paso por el término municipal de Lorca, en el que se han visto implicados dos camiones.

El siniestro ha tenido lugar en sentido Granada, en un tramo previo a la salida 9, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

En el lugar trabajan efectivos de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, mantenimiento de carreteras y dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

La posición de los vehículos accidentados obstaculiza la circulación en la vía, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores el uso de rutas alternativas.