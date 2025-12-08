Expertos y voluntarios se reunirán en Cehegín para las XIV Jornadas de Protección Civil - AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN

CEHEGÍN (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Cehegín será el escenario de las decimocuartas Jornadas de Protección Civil de la Región de Murcia, organizadas por Protección Civil Cehegín, coordinadas por José de Moya y con la colaboración del Ayuntamiento de Cehegín, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, que dirige José Antonio Zafra y la Comunidad Autónoma a través de la Dirección General de Emergencias.

Este evento, que se celebrará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, reunirá a autoridades, expertos y voluntarios para compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de emergencias y seguridad civil.

Estas jornadas "constituyen un punto de encuentro clave para la formación y el intercambio de experiencias, reforzando la colaboración entre instituciones, voluntarios y la sociedad civil", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El sábado 13 de diciembre, las actividades comenzarán a las 8.30 con la recogida de acreditaciones en el Centro Cultural Adolfo Suárez. A las 9.00 horas se llevará a cabo la recepción de autoridades y participantes, seguida a las 9.30 de la inauguración oficial de las jornadas.

Entre los actos destacados de la mañana, de 10.00 a 10.30 se celebrará un acto de reconocimiento, y a las 11.00, Joaquín Amills Bonet, presidente de S.O.S. Desaparecidos, ofrecerá una ponencia sobre '¿Qué es un desaparecido?'.

A continuación, de 11.45 a 12.15, José María Benito García, presidente de Derechos Humanos, Intervención Policial y Militar, impartirá la charla 'La seguridad personal de voluntarios de Protección Civil en viajes al extranjero por situaciones de crisis de emergencia'.

De 12.30 a 14.00 se realizará una mesa redonda titulada 'Grandes emergencias y cómo gestionarlas', en la que participarán Virginia Barcones Sanz, directora general de Protección Civil y Emergencias de España; Amparo Orts Albiach, alcaldesa de Moncada (Valencia); María Fernanda Arbaizar Barrios, jefa de Servicio de Protección Civil y Emergencias de la Región de Murcia; Ignacio Fermín del Olmo Fernández, jefe superior de Policía de la Región de Murcia; Jordi Gallego, coordinador del servicio Operación Moncada; y Arturo Fuente Pedrejón, presidente de la AMAV.

Por la tarde, a las 18:00 horas, se realizará una ofrenda floral en la Iglesia Santuario Virgen de las Maravillas, en conmemoración del jubileo de Nuestra Señora de las Maravillas, junto con la entrega de diplomas de participación a los asistentes.

El domingo 14 de diciembre, a partir de las 10.00 en el Parque Jiménez Ibáñez, se desarrollará la exposición de medios y recursos, concluyendo las jornadas a las 13.00 horas.