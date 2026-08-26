Fallece Antonio Bódalo, alcalde de Murcia entre 1983 y 1987, exconsejero y catedrático de la UMU

Antonio Bódalo - UMU

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Antonio Bódalo, alcalde de Murcia entre 1983 y 1987, consejero del Gobierno regional entre 1991 y 1993 y catedrático de la Universidad de Murcia (UMU), ha fallecido a los 86 años.

Natural de Nerpio (Albacete), Bódalo estuvo vinculado a la docencia e investigación como catedrático de Ingeniería Química desde 1986 y desempeñó en la institución académica las responsabilidades de vicerrector de Investigación y secretario general.

En el ámbito profesional, presidió la Asociación de Químicos de Murcia, ejerció como decano del Colegio Oficial de Químicos y ocupó la vicepresidencia del Consejo General de Colegios de Químicos de España.

En el plano político, Bódalo fue consejero de Administración Pública e Interior entre 1990 y 1993, durante la presidencia de Carlos Collado, y primer edil de Murcia entre 1983 y 1987.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha querido expresar su pesar por el fallecimiento de Bódalo, a quien ha definido como "referente de nuestro municipalismo". "Dedicó su vida al servicio público y siguió sirviendo a su Ayuntamiento hasta el final. Gracias, alcalde. Murcia siempre te recordará", ha agregado en su perfil de la red social 'X'.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz, ha trasladado el pésame del PSOE de Murcia a su familia, amigos y allegados, así como a toda la comunidad universitaria, y ha puesto en valor la huella que deja Bódalo en la ciudad.

"Hoy Murcia despide a un servidor público ejemplar, una persona que dedicó buena parte de su vida a mejorar nuestro municipio y a contribuir al progreso de la sociedad desde la política, la universidad y la ciencia. Antonio Bódalo deja un legado de compromiso, rigor y vocación de servicio que permanecerá en la memoria de nuestra ciudad", ha afirmado Ruiz.

En un comunicado, el portavoz socialista ha destacado que la figura de Antonio Bódalo representa "una forma de entender la política basada en el servicio a la ciudadanía, compatible con una destacada carrera académica e investigadora".

"Su etapa como alcalde y su posterior trayectoria institucional y universitaria reflejan una vida entregada al interés general. Desde el PSOE queremos reconocer su contribución a Murcia y expresar nuestro más sincero cariño a quienes hoy sienten su pérdida", ha concluido Ruiz.