Fallece un motorista de 26 años en un accidente en Murcia

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han atendido un accidente de tráfico entre un turismo y un ciclomotor en la avenida Reino de Murcia de la capital murciana, en el que un motorista de 26 años ha perdido la vida.

A las 11.36 horas, numerosas llamadas realizadas al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2 Región' de Murcia alertaban de un accidente de tráfico entre un turismo y un ciclomotor en la avenida Reino de Murcia, en Murcia capital.

Los llamantes informaban de que, como consecuencia de la colisión, el motorista se encontraba inconsciente y una persona había quedado atrapada en el interior del turismo.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de la Policía Local de Murcia, así como dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 y efectivos de los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, quienes realizaron las labores necesarias para facilitar la extracción de la ocupante atrapada.

Los sanitarios que atendieron al motorista, un varón de 26 años, únicamente pudieron certificar su fallecimiento en el lugar del accidente. Por su parte, la persona atrapada, una mujer de 41 años, fue asistida por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente al Hospital General Universitario Morales Meseguer para valoración y tratamiento médico.