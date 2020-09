Familias monoparentales y numerosas de categoría especial optan a ayudas a conciliación

MURCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las familias monoparentales, numerosas de categoría especial y familias con hijos nacidos de parto múltiple podrán optar a ayudas para la conciliación laboral y familiar, por importe global de hasta un millón de euros, con el objetivo de paliar parte de los efectos producidos por el Covid-19 y se prevé mantener en el tiempo tras la pandemia.

El director general de Familias y Protección del Menor, Raúl Nortes, ha presentado este martes esta línea de ayudas del tercer y último eje del Plan Regional de Conciliación de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Nortes ha resaltado "la importancia de estas ayudas para una buena organización familiar que permita afrontar esta situación especial en mejores condiciones y mitigar el golpe a la economía familiar, que en muchas casos ya se ha visto afectada".

Al acto han asistido la presidenta de la Asociación Madres Solteras por Elección, Marga Martínez, y el presidente de la Asociación Regional de Familias Numerosas Región de Murcia (Fanumur), Gonzalo Sánchez.

Entre los requisitos de las familias para ser beneficiarias se encuentra tener reconocida la condición de familia numerosa especial, no tener acceso a otras ayudas de la misma naturaleza y para el mismo fin de cualquier Administración pública, estar empadronado en la Región de Murcia y que su nivel de ingresos que no supere la renta per cápita familiar calculada en el IPREM.

Además, las familias con hijos nacidos de parto múltiple habrán de ser al menos tres menores como mínimo con edad inferior a seis años. De la misma manera que en familias con acogimiento permanente o de guarda con fines de adopción.

En las familias monoparentales, los hijos solteros no podrán superar los 21 años, a no ser que cursen estudios encaminados a la obtención de un puesto de trabajo, en cuyo caso podrá ampliarse hasta los 25 años. Tampoco importará la edad cuando se trate de una persona con discapacidad o incapacitada para trabajar.

La Orden que contemplará las prestaciones económicas a aportar saldrá de forma inmediata, una vez se haya aprobado el Decreto por el Consejo de Gobierno.

DOTACIÓN DE LAS AYUDAS

La cuantía máxima de estas ayudas para familias será de 4.000 euros al año en conceptos como alimentación, comedores o gastos derivados de la contratación de personas para la atención domiciliaria.

De 3.000 euros si se trata de gasto textil y calzado, farmacia o los derivados de la asistencia a Centros de Atención a la Infancia, actividades extraescolares o extensión de horarios, y de 2.000 euros en gastos higiénico-sanitarios y accesorios de puericultura.

En cualquiera de los casos, el importe de las ayudas concedidas no podrá superar los 4.000 euros.

El director general ha destacado "la importancia de estas ayudas, dada la situación que estamos viviendo", al tiempo que ha explicado que "seguirán siendo de relevancia aun cuando hayamos superado el Covid-19, porque están pensadas a corto y largo plazo, para que las familias puedan siempre sufragar con más desahogo los gastos derivados de su composición y características".

La nueva línea de ayudas se suma a otras dos anunciadas la pasada semana. La primera, dotada con dos millones de euros, a través del Pacto de Dialogo social, dirigida a familias que han tenido que pedir excedencia o reducción de jornada laboral para el cuidado de sus hijos.

La segunda, con siete millones de euros, para ofrecer espacios alternativos al aula escolar aquellos días en que los niños no reciban clases presenciales.

Ambas suponen nueve millones de euros provenientes de fondos estatales para educación. En definitiva, se alcanzan diez millones de euros destinados íntegramente al Plan Regional de Conciliación.