Franco: "corresponde al presidente de la Región decidir quién forma parte del Consejo de Gobierno"

La vicepresidenta dice "asistir con gran preocupación" a que personas "ajenas al Consejo de Gobierno" sugieran cambios en el Ejecutivo

MURCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, ha descartado dimitir de su cargo y ha reprochado, en un clara alusión, a la coordinadora regional de Ciudadanos y portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, que "personas distintas que tiene la potestad" de hacer cambios en el Consejo de Gobierno "se permiten introducir, anunciar o sugerir cambios en el Consejo de Gobierno".

En una entrevista en Onda Regional y recogida por Europa Press, Franco ha destacado que no se ha planteado la dimisión "en ningún momento" y ha recordado que "depende del presidente de la Comunidad quien forma parte del Consejo de Gobierno".

En este sentido, la también consejera de Política Social ha lamentado que le causa "una gran preocupación observar cómo hablan de cambios en el Gobierno regional personas que no tienen la competencia para hacerlo", en alusión a la coordinadora autonómica de Cs y portavoz, Ana Martínez Vidal. En este sentido, la compañera de partido de Vidal ha indicado que "no podemos equivocarnos diciéndole al presidente lo que tiene que hacer, porque eso indica que no le respetamos".

Franco ha querido resolver esta cuestión al reflexionar sobre "estas cuestiones desestabilizan al Gobierno de la Región de Murcia, desestabilizan a la Región de Murcia" y considera que "el momento actual es demasiado serio como para que estas sean las cuestiones que ocupan los titulares de prensa".

Al respecto, Isabel Franco ha reflexionado sobre la marcha de la consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros. En opinión de la vicepresidenta, la salida de la exconsejera de Transparencia va a "causar gran perjuicio al ejecutivo regional y a la Región de Murcia.

Franco ha manifestado que la marcha de Ballesteros podría haberse evitado con una mejor coordinación entre el partido Ciudadanos y los consejeros de la formación naranja en el Ejecutivo regional. Y es que, desde su punto de vista, "deberían haberse producido más reuniones entre los miembros del Consejo de Gobierno de Ciudadanos y su partido", encuentros que ha apuntado "estoy esperando desde septiembre" y que ha señalado los debía haber gestionado la coordinadora regional de la formación naranja.

En este punto, Franco ha indicado que Martínez Vidal y su partido "está cometiendo graves errores", y que "con coordinación podríamos haber evitado la situación de ayer". La vicepresidenta también ha lamentado enterarse por la prensa de los anuncios de su compañera de partido y de gobierno. Además, Franco ha aconsejado que "debes cuidar como nos relacionamos entre nosotros porque esos son mensajes que también enviamos a la sociedad".

En cuanto a las relaciones dentro del Consejo de Gobierno, la 'número dos' del Ejecutivo ha aseverado mantener "una relación de lealtad hacia la presidencia" y ha manifestado tener "un relación cordial con sus compañeros del PP y de Ciudadanos". Por lo que ha esgrimido que, en estos momentos, "debemos transmitir credibilidad" a la sociedad.

Finalmente, Franco también ha dicho que no abandonará su escaño de diputada en la Asamblea Regional en el hipotético caso de que sea cesada por el presidente López Miras "seguiré trabajando con el proyecto de Cs desde el grupo parlamentario en la Asamblea".

MOTAS TAMPOCO SE PLANTEA DIMITIR

El otro miembro de Ciudadanos dentro del Consejo de Gobierno, el consejero de Universidades y Empleo Motas ha reconocido que "no me planteo dimitir. Mi compromiso con el partido y el Gobierno Regional es inquebrantable. Mi vocación de servicio público continúa intacta".

El consejero ha respetado "la decisión personal de Beatriz Ballesteros, a la que felicitó por su gestión". También, y en alusión a la relación entre Motas y Martínez Vidal, el consejero ha mencionado que "estoy muy agradecido a mi partido, es además un privilegio tener esta cartera que está tan en mi línea profesional de investigador universitario".

Por último, sobre una posible reestructuración que pueda afectarle, Motas ha indicado que "estoy a plena disposición de mi partido para lo que sea". Respecto al relevo de Ballesteros, el consejero coincide con Martínez Vidal en que "será en pocos días, debe ser rápido porque la sociedad nos necesita".