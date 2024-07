El Gobierno de Murcia avanza que no aceptará a más menores no acompañados

MURCIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, ha avanzado que la Región de Murcia no apoyará la reforma de la ley de Extranjería y ha asegurado que "no va a aceptar a más menores no acompañados" en esta comunidad.

Ruiz Caballero se encuentra en Santa Cruz Tenerife, donde este miércoles por la tarde tendrá lugar el pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se abordará el reparto de 400 menores no acompañados entre las comunidades autónomas.

Así, ha señalado que el Ejecutivo murciano asume el acuerdo adoptado en la Conferencia del año 2022 porque "cumple con lo acordado", si bien ha insistido en que "los recursos en la Región de Murcia están saturados, están prácticamente en situación de colapso".

"No tenemos capacidad para acoger a más", ha dicho la titular de Política Social, que ha recordado que este martes fueron interceptadas en la costa de la Región 3 embarcaciones en las que viajaban tres menores de edad.

Así, ha aseverado que la situación de esta comunidad es "más parecida a la de Canarias que al resto de territorios de la península". "Por ello, en la conferencia sectorial va a quedar claro que la Región de Murcia no va a aceptar a más menores no acompañados", ha afirmado la consejera.