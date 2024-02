Gobierno murciano, COAG, ASAJA y UPA avanzan en el plan plurianual de ayudas al sector y creen que se firmará "pronto"

MURCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha avanzado este lunes con las organizaciones agrarias de la Región de Murcia en la definición del plan de 18 millones de euros en ayudas que el Ejecutivo autonómico va a destinar a los agricultores, y ha subrayado que "estamos dando respuesta, en el marco de nuestras competencias, a las necesidades del sector".

En una reunión celebrada en el Palacio de San Esteban, López Miras ha analizado nuevos detalles del plan con el presidente de COAG, José Miguel Marín, el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, y el secretario general de UPA, Marcos Alarcón.

Al ser preguntado por los pormenores del plan, López Miras ha considerado que "quizá es algo imprudente avanzar detalles muy concretos" del acuerdo, a pesar de que "está encarrilado y la voluntad de todas las partes hace que sea prácticamente seguro que lo podamos firmar pronto".

Ese montante de 18 millones de euros "materializa el respaldo del Gobierno de la Región de Murcia a nuestros agricultores", ha agregado el presidente, "con medidas concretas para apoyar a un sector que, ahora más que nunca, nos necesita a su lado".

Los beneficiarios del plan serán aquellos agricultores que han quedado fuera de una PAC "insuficiente" y López Miras Miras ha desgranado algunas de estas ayudas, como las destinadas a la protección de aves esteparias, las de Red Natura y las de cultivo ecológico.

En definitiva, se trata de "beneficiar a todos esos agricultores que están atravesando dificultades por no haber podido acceder a determinadas ayudas", ha explicado el jefe del Ejecutivo regional, quien ha puesto en valor "el diálogo permanente" que existe con "el sector más importante de nuestra economía".

"Seguimos dialogando y trabajando con las organizaciones agrarias, que siempre han sido y son los interlocutores válidos y legítimos para este Gobierno", ha recordado López Miras. Además, no sólo ha subrayado el "importante papel" de dichas entidades como representantes de esta parcela económica, sino que ha señalado que "son las que más contribuyen a que sigamos avanzando".

Para el presidente, la aportación económica del nuevo plan supone "un enorme esfuerzo" para el Gobierno regional, especialmente por tratarse de una comunidad autónoma "que sufre las consecuencias de una infrafinanciación absolutamente injusta", ha lamentado.

De hecho, López Miras ha destacado que hay en marcha muchas otras medidas de la Comunidad en beneficio del sector primario, como el incremento de la subvención al seguro agrario hasta llegar a los 5 millones de euros este año, o las ayudas de 10,6 millones de euros para la inversión en explotaciones agrícolas y ganaderas, actualmente abiertas. Igualmente, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca convocará a primeros de marzo ayudas por valor de 6 millones de euros para mejorar caminos rurales.

INVOLUCRACIÓN DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Durante su intervención, López Miras también ha recordado que hay una "mayoría" de cuestiones relacionadas con los problemas de los agricultores que tienen que resolver otras administraciones. Para ello, ha considerado "fundamental" que los agricultores reciban el apoyo del Gobierno de España "con claridad y contundencia".

"Desde luego, nosotros también vamos a defender los intereses de los agricultores en Europa, donde llevaremos, como siempre hemos hecho, sus demandas", ha señalado. En referencia a esas reivindicaciones, López Miras ha afirmado que "hay que proteger a los agricultores frente a una competencia desleal a la que no se exigen los mismos requisitos de seguridad y calidad que al campo europeo, español y murciano".

EL SECTOR AGRADECE EL "ESFUERZO"

Por su parte, Alarcón ha reconocido el "esfuerzo" del Gobierno regional a la hora de incorporar, dos meses después de la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad, una cantidad adicional con partida dirigida específicamente a sector agrario. "Tenemos en este momento un escenario adecuado para seguir avanzando en los próximos días y creemos que podemos alcanzar el acuerdo con los compromisos de las partes también" próximamente, ha señalado.

Marín también ha valorado el "esfuerzo" del Gobierno regional, porque la PAC "no cubre todo lo que necesita la Región de Murcia y, fundamentalmente, las zonas de secano". Así, ha celebrado que "muchos cientos de agricultores y ganaderos los que van a recibir este dinero".

Se ha mostrado "totalmente satisfecho" por la respuesta del Gobierno regional, y cree que sirve como "punto de partida" para abrir una interlocución con el Gobierno regional en un escenario de objetivos plurianuales.

Finalmente, Gálvez ha coincidido en que la reunión de este lunes con López Miras ha constituido "la confirmación de ese compromiso del Gobierno regional". "Nos consta que ha habido una implicación directa por parte del presidente regional para mejorar presupuestariamente esas medidas que van destinadas a agricultores y ganaderos, principalmente a agricultores de secano", ha señalado.

LAS MOVILIZACIONES DEL MIÉRCOLES SE MANTIENEN

Con todo, Gálvez, Marín y Alarcón han querido puntualizar que las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias en "unidad de acción" este miércoles, 21 de febrero, siguen en pie porque las protestas tienen "varios destinatarios", entre los que se incluyen también el Gobierno central y la UE, no solo cuestiones autonómicas.

Por ello, han mostrado su esperanza en que esta movilización se desarrolle con "normalidad", con "tranquilidad" y de una forma "masiva" en todos los territorios de la Región de Murcia.

Los representantes del sector no han querido desvelar todavía el itinerario de la tractorada hasta que no se reúnan este lunes con la Delegación del Gobierno y este departamento plantee sus posibles objeciones a los recorridos.

Con todo, han avanzado que este lunes habrá una concentración a las 11.00 horas a las puertas de la Delegación del Gobierno, porque es "el edificio que representa al Gobierno de España, que es al que también estamos reivindicando y con el fin de que traslade las protestas a la UE".

A las 12.00 horas habrá un reparto de productos gratuito en el jardín Chino, en las inmediaciones del Puente Nuevo de Murcia, con el fin de que la ciudadanía valore la calidad de los productos agrarios de la Región.

Al ser preguntado por su posible participación en esta movilización, López Miras ha recordado que las organizaciones agrarias pidieron que no haya políticos ni representantes públicos para que no se pueda "distorsionar" el mensaje. Además, ha querido puntualizar que la protesta no es por una cuestión regional, sino por asuntos de carácter "nacional y europeo".

Con todo, López Miras ha señalado que "si hay un presidente que conoce las necesidades, demandas y la situación de la agricultura" es él. "No hay ningún otro político, presidente ni representante público en España que esté trabajando más de la mano de los agricultores que yo", ha insistido López Miras, quien ha querido dejar claro que él va a estar "siempre con los agricultores".

REUNIÓN CON LOS MANIFESTANTES QUE CERCARON LA ASAMBLEA

Al ser preguntado por la reunión anunciada este lunes con los agricultores que se manifestaron el pasado miércoles en el exterior de la Asamblea Regional y que cercaron el parlamento autonómico, López Miras ha justificado que su reunión con los manifestantes ese mismo día y el emplazamiento a un nuevo encuentro este lunes perseguía desbloquear el cerco.

"Me consta que, el pasado viernes, personal de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, se puso en contacto con una de las personas que participó en esa manifestación para alcanzar más detalles sobre la reunión de este lunes pero, de momento, no se ha tenido respuesta", ha señalado López Miras, quien ha querido aclarar que esto no significa que la reunión no vaya a tener lugar.