Gobierno murciano pide a Sánchez que "asuma sus competencias" en materia migratoria: "No hay que repartir ese problema"

MURCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha pedido al presidente Pedro Sánchez que "asuma sus competencias" en materia migratoria y ha considerado que "no hay que repartir ese problema como pretende el Gobierno de España, entre otras cosas porque los inmigrantes son seres humanos y no son mercancía".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ortuño ha señalado que, en clave nacional, "seguimos teniendo encima de la mesa problemas muy graves como la crisis migratoria y la financiación autonómica". "Es muy urgente que el gobierno de España dé solución a estos problemas", ha apostillado.

En concreto, en materia migratoria, Ortuño ha remarcado que "las competencias son del Ejecutivo central", pero ha lamentado que "tenemos un presidente del Gobierno más preocupado y ocupado de sí mismo y de seguir en La Moncloa que de ofrecer soluciones a esta crisis migratoria".

"Por eso Sánchez se desentiende derivando la responsabilidad y los problemas a las comunidades autónomas", según Ortuño, quien ha subrayado que el Ejecutivo regional que preside Fernando López Miras "siempre va a ser solidario" pero ha insistido en que el Gobierno central "tiene que dar respuestas concretas y, por supuesto, tiene que dotarnos de la financiación necesaria".

Por ello, Ortuño ha exigido la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, cuyo orden del día "se ha de fijar previamente en un comité preparatorio" y que "recoja las cuestiones que preocupan a los ciudadanos de la Región y a todos los españoles como, entre otras, la crisis migratoria y la financiación autonómica".

"Ayer Pedro Sánchez dijo que quiere reunirse con los presidentes, pero sin concretar ni cómo, ni cuándo, ni dónde", ha lamentado Ortuño.

A su juicio, es "imprescindible" que el Gobierno de Pedro Sánchez "asuma también sus competencias" y su "responsabilidad" en esta materia migratoria.

Así, ha pedido a Sánchez que "actúe en los países de origen; implique también a la Unión Europea; dote de los recursos imprescindibles a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; que hable también con las comunidades, porque si somos parte de la solución, pues tendrá que escucharnos; y, por supuesto, que dote a las autonomías de los recursos necesarios".

Ha recordado que se conoció hace unos días que el Gobierno central "quería dar a la Región de Murcia algo más de 850.000 euros", cuando la Comunidad ha acogido en lo que va de año a 300 menores no acompañados, "lo que supone un 71% más que en el mismo periodo del año pasado". Por ello, ha lamentado que esos 850.000 euros "es una cantidad poco menos que irrisoria".

"Mientras todo esto está pasando, lo máximo que ha sido capaz de ofrecer Pedro Sánchez ha sido irse de ruta por tres países de África y decir tres cosas distintas en cada uno de esos países", según Ortuño.

"El primer día dijo que necesitábamos 250.000 trabajadores, el día siguiente apostaba por las deportaciones masivas y el tercer día no dijo ni una cosa ni la contraria", según el portavoz del Ejecutivo murciano, quien ha considerado que, "en un tema tan serio como este", Sánchez "no puede dar bandazos y no puede eludir su responsabilidad como pretende".