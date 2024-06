El Gobierno regional destina un millón a ayudas para familias numerosas y monoparentales

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de junio



MURCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha destinado un millón de euros para sufragar parcialmente los gastos que en su día a día puedan tener las familias numerosas y monoparentales de la Región de Murcia. Principalmente, costes derivados de la manutención, crianza y protección de los menores, pero también otros que contribuyan a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.

La inversión regional supera en un 20 por ciento a la destinada el año anterior, cuando se beneficiaron más de medio millar de familias de la Región reconocidas como numerosas de categoría especial, con hijas e hijos nacidos de parto múltiple, adopción múltiple, acogimiento permanente o guarda con fines de adopción y también como familias monoparentales, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha explicado este miércoles, durante su visita al Centro de Educación Infantil AEPIO del polígono industrial Oeste de Murcia, que esta convocatoria de ayudas "servirá para apoyar a las familias en los gastos más cotidianos, atendiendo a sus circunstancias y necesidades especiales, principalmente, en estos tiempos tan complicados donde el encarecimiento de los precios dificulta tanto la economía en los hogares".

La convocatoria ya se encuentra abierta en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y recoge como gastos subvencionables los referentes a la compra de artículos higiénicos y sanitarios, alimentación, vestimenta y calzado, accesorios de puericultura, farmacia y parafarmacia.

También serán objeto los gastos derivados de la asistencia a Centros de Atención a la Infancia (CAI), las tasas o precios de comedores en centros públicos o concertados, los bonos o abonos de transporte público, así como los gastos correspondientes a la contratación de personal para los cuidados en el hogar de personas dependientes y menores para favorecer la conciliación familiar y laboral.

El importe de la ayuda concedida por familia tendrá un importe máximo de 2.500 euros, se concederá de una sola vez y con carácter no periódico. La solicitud y la documentación requerida podrán presentarse en el Registro general de la Comunidad o por sede electrónica hasta el 28 de junio.

REQUISITOS

Para ser beneficiarias, las familias solicitantes deberán residir en la Región de Murcia y contar con una renta per cápita familiar no superior al importe del IPREM vigente. Además, serán requisitos generales tener reconocida la condición de familia numerosa, aunque no será exigible para las monoparentales.

Por otro lado, se considerará parto o adopción múltiple cuando el nacimiento sea de tres menores como mínimo y con edad inferior a seis años en el momento de la solicitud. En caso de familia monoparental, las hijas o hijos que la integran deberán ser personas con una edad inferior a los 21 años de edad, o personas con discapacidad o incapacitadas para trabajar, cualquiera fuese su edad. Aún así, el límite de edad se ampliará hasta los 25 cuando cursen estudios o realicen algún tipo de formación encaminada a la obtención de un puesto de trabajo.