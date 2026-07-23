El Gobierno regional impulsa la construcción de nueve viviendas de alquiler asequible en Lorca

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, ha autorizado una ayuda de 388.934 euros, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a la empresa municipal Suelo y Vivienda de Lorca (Suvilor) para la reedificación de nueve viviendas de protección pública, energéticamente eficientes, destinadas al alquiler asequible en Lorca.

La actuación cuenta con un presupuesto global de 1.598.648 euros y permitirá incrementar el parque público de vivienda mediante la reedificación de un inmueble en la calle Álamo, esquina con la calle Rubira, conservando la fachada y los elementos singulares del edificio, conforme a la protección del conjunto histórico de Lorca.

Las viviendas estarán destinadas al alquiler asequible, especialmente para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad, y deberán mantener este destino durante un periodo mínimo de 50 años.

El Gobierno regional está impulsando en el casco histórico de Lorca nuevas promociones de vivienda protegida destinadas al alquiler asequible mediante la reedificación de edificios.

A esta actuación se suman otras dos promociones actualmente en ejecución en la calle Leonés y en la calle Selgas, que, junto con estas nueve viviendas, permitirán incorporar un total de 25 viviendas al parque público con una subvención global superior a 3,5 millones de euros.

Estas actuaciones reflejan el compromiso del Gobierno regional con la ampliación del parque público de vivienda en alquiler asequible para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, al tiempo que contribuyen a la regeneración urbana y la recuperación del patrimonio residencial de los centros históricos de los municipios de la Región de Murcia.