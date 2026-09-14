El hall del Ayuntamiento de Murcia acoge la escultura 'Overflow (Study) IV' de Jaume Plensa hasta el 8 de diciembre

Descubrimiento de la escultura 'Overflow (Study) IV' de Jaume Plensa en el hall del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hall del Ayuntamiento de Murcia acoge hasta el próximo 8 de diciembre la obra 'Overflow (Study) IV' del escultor Jaume Plensa, según ha anunciado este lunes la alcaldesa de la capital, Rebeca Pérez.

La pieza, creada en 2013 y perteneciente a la Colección V. Serna --cedida temporalmente por Vicente Serna y Matilde Oñate--, quedará instalada en la Casa Consistorial para establecer un eje artístico directo con el Centro de Cultura Contemporánea Cárcel Vieja, donde la muestra 'Materia interior' supera ya las 110.000 visitas.

Esta incorporación busca prolongar la presencia del creador en el municipio y trasladar la creación contemporánea al corazón institucional de la ciudad.

Durante casi tres meses, el proyecto articulará un recorrido urbano conectado entre la Cárcel Vieja y el consistorio, permitiendo acercar el arte a la vida cotidiana de los vecinos.

En el plano conceptual, la escultura profundiza en las cuestiones centrales de la trayectoria de Plensa, abordando el cuerpo, la materia, el vacío y el diálogo entre el interior y el exterior.

La programación cultural dedicada al artista internacional sumará un nuevo hito del 13 al 16 de enero de 2027 con la celebración de un congreso internacional centrado en su vida, obra y pensamiento creativo.

El encuentro, organizado de forma conjunta por el Ayuntamiento de Murcia, la Universidad de Murcia y la Fundación Telefónica, contará con la participación presencial del propio Plensa. Durante cuatro jornadas, la cita reunirá a especialistas, investigadores, estudiantes y ciudadanía y servirá además de marco para la presentación oficial del catálogo de 'Materia interior'.