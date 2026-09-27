A juicio este lunes el acusado de matar a su vecino a golpes con un listón de madera en Beniel

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el joven de 23 años que presuntamente acabó con la vida de su vecino, de 63, en enero de 2025, en Beniel (Murcia), tras causarle al menos 25 heridas con un listón de madera, arrancará este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia y se prolongará durante ocho sesiones.

La Fiscalía solicita para el procesado 13 años de prisión y 20.000 euros para cada uno de los tres hermanos del fallecido en concepto de responsabilidad civil por un delito de homicidio, mientras que la defensa demanda la aplicación de la circunstancia de eximente incompleta.

Por su parte, la acusación particular ejercida por los familiares del fallecido eleva la petición a un delito de asesinato.

Según el auto de hechos justiciables, al que ha tenido acceso Europa Press, la causa abordará el grado de afectación facultativa del en causado, al presentar un 82% de discapacidad reconocida por patologías sensoriales y diversos trastornos mentales y del comportamiento ligados al consumo de sustancias.

Así, el tribunal evaluará en qué medida estos padecimientos limitaron o anularon sus capacidades cognitivas durante la agresión.

El jurado popular deberá también determinar si sobre las 17.00 horas del 24 de enero de 2025, el procesado abordó al agredido mientras este se encontraba sobre su bicicleta conversando con otras dos personas y comenzó a golpearle repetidamente en la cabeza con una estaca arrancada de un cercado próximo.

Los hechos objeto de juicio analizarán si el acusado continuó el ataque en el suelo e incluso regresó al lugar para asegurar el resultado de muerte tras haberse fracturado el listón.

Entre los extremos sometidos a debate ante el tribunal popular, se incluye determinar si la agresión se produjo de forma que la víctima no tuviera posibilidad alguna de defensa y si se incrementó de forma deliberada e inhumana su sufrimiento durante la comisión del delito.

Asimismo, la causa dirimirá si tras el ataque el procesado acudió al domicilio de su abuela materna, situado a unos 50 metros del lugar del crimen, en la Vereda de la Basca, a quien contó lo sucedido consciente de que iría a la cárcel.

De acuerdo con el auto, el calendario previsto para la vista oral arrancará con la selección del jurado y el interrogatorio del procesado, para dar paso a las pruebas testificales de testigos presenciales, familiares --entre ellos la abuela materna-- y agentes policiales, periciales médicas e informes finales antes de entregar el objeto del veredicto para la deliberación del jurado.