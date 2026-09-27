La Junta Directiva Nacional da luz verde este lunes a la celebración del Congreso Regional del PPRM el 14 de noviembre

Archivo - El presidente de de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Kiko Asunción - Europa Press - Archivo

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva Nacional convocará de forma oficial, este lunes, la celebración del Congreso Regional del Partido Popular de la Región de Murcia a cuya presidencia optará su actual presidente, Fernando López Miras.

El cónclave 'popular' acordado por Génova ya tiene fecha, se celebrará el próximo 14 de noviembre, y será el pistoletazo de salida para encarar la celebración de las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Será el XIX Congreso Regional del PP, en el que se activará la maquinaria electoral, se afrontará la renovación de equipos y se fortalecerá la conexión con la sociedad con el objetivo de seguir siendo la primera fuerza política en la Región de Murcia y el partido con más afiliados y mayor implantación territorial.