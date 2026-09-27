Landáburu (PP): "Aunque Lucas se empeñe, no vamos a aplicar en la Región el fracasado modelo de Sánchez"

Archivo - PP destaca que la Ley Vivienda Asequible "creará 25.000 hogares con menos burocracia y más incentivos" - PP - Archivo

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de NNGG de la Región de Murcia y diputado regional del PP, Antonio Landáburu, ha subrayado, en respuesta a declaraciones del secretario general del PSRM, en la clausura del Congreso de Juventudes Socialistas, que "aunque Lucas se empeñe, no vamos a aplicar en la Región de Murcia el fracasado modelo de su jefe Pedro Sánchez, que ha convertido el acceso a la vivienda en el primer problema de los españoles".

"Lo único que ha hecho el delegado de Sánchez es intentar bloquear el Decreto de Vivienda Accesible del Gobierno regional, que liberará suelo y reducirá burocracia para construir 25.000 hogares en la Región", ha señalado Landáburu.

"Nos dan lecciones los que han convertido la vivienda en un bien escaso e inaccesible, en un artículo de lujo", ha incidido el diputado regional, para apostillar, "no se soluciona el problema de la vivienda con demagogia, populismo y políticas intervencionistas que generan inseguridad jurídica, sino con medidas reales y eficaces como las que está llevando a cabo el Gobierno del presidente Fernando López Miras".

Al respecto, ha recordado que "en la Región de Murcia hemos adoptado medidas pioneras y de éxito como el Aval Joven a la primera vivienda, gracias al cual 1.253 jóvenes de la Región han accedido a una vivienda en propiedad, y que el Gobierno de Sánchez incluso ha copiado, pero tarde y mal". "Un Aval Joven que ha sido ampliado para llegar a 300 jóvenes más", ha añadido.

También ha resaltado el reciente anuncio del presidente López Miras de "la mayor convocatoria de ayudas al alquiler de los últimos años, con una dotación récord de 16 millones de euros para 2.300 jóvenes de hasta 35 años, que podrán recibir hasta 300 euros durante 2026 y 2027".

"Frente al infierno burocrático al que el Gobierno de Sánchez somete a los jóvenes, en estas ayudas del Gobierno regional bastará con presentar el contrato de alquiler, y la administración comprobará rápidamente que se cumplen los requisitos", ha puntualizado el diputado del PP. "Que tome nota el señor Lucas", ha apuntado.

Landáburu se ha preguntado además "si el delegado de Sánchez podrá responder a preguntas que nos hacemos los jóvenes de la Región, y más en concreto dónde están las 8.100 viviendas que su jefe prometió para la Región. Y más en concreto, si sabe algo de aquellos pisos para jóvenes que anunció a bombo y platillo en Carraclacla".

"Una vez más, frente a los anuncios vacíos de Pedro Sánchez, los hechos y el compromiso real del presidente Fernando López Miras con los jóvenes y las familias de la Región, planteando soluciones a un problema, el de la vivienda, generado por el PSOE", ha concluido.

"QUE LOS JÓVENES SOCIALISTAS NO SEAN TAN SUMISOS CON SÁNCHEZ"

Respecto a la celebración y clausura del Congreso de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, Antonio Landáburu ha pedido a los jóvenes del PSOE de la Región "que no sean tan sumisos con Pedro Sánchez como sus mayores y sean reivindicativos con los intereses de la Región, que todos deberíamos defender".

Landáburu ha subrayado que "nadie como Pedro Sánchez ha castigado más a la Región, en materias tan vitales como agua, infraestructuras y financiación, y ante semejante maltrato todos los jóvenes de la Región, independientemente de nuestra ideología o posición política, deberíamos elevar la voz".