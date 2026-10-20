López Miras aboga por las tecnologías duales para convertir la Región en "referente" en reconstrucción ante catástrofes

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, conoce la tecnología de una empresa de la Región - CARM

LORCA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha inaugurado este martes en Lorca el foro 'Rebuilding International Forum Caetra: Tecnologías duales para reconstruir el futuro', un evento que reúne a expertos internacionales, representantes de la OTAN, el Parlamento Europeo y Ucrania, así como a 30 empresas tecnológicas de la Región de Murcia.

El objetivo es analizar cómo las tecnologías de aplicación civil y militar pueden contribuir a la reconstrucción de territorios afectados por catástrofes naturales o conflictos armados, según ha informado la Comunidad.

Durante la inauguración, López Miras ha destacado que la Región de Murcia "quiere ser referente en las tecnologías de doble uso" y en la respuesta europea "a los retos de la defensa, la seguridad y la reconstrucción", algo a lo que contribuye este foro.

Además, el presidente ha subrayado que, a través de este evento, la Región de Murcia y particularmente Lorca ponen al servicio de Europa su experiencia en este ámbito, y "damos el paso definitivo en el despliegue del eje de la reconstrucción de Caetra".

El jefe del Ejecutivo regional ha puesto en valor el significado especial de celebrar este encuentro en Lorca, 15 años después de los terremotos de 2011: "La reconstrucción continuó mucho después de que se hubieran retirado los escombros. Lo aprendimos entonces y no lo hemos olvidado".

A la vez, el presidente autonómico ha destacado que esa experiencia permite a la Región aportar "el conocimiento de quien ya ha pasado por ello".

El programa del foro incluye mesas redondas sobre las lecciones aprendidas de los terremotos de Lorca, la erupción volcánica de La Palma, la dana de Valencia y los incendios de Castilla y León, junto a experiencias de emergencias en Francia, Italia y Portugal.

Entre los participantes figuran el capitán de navío Ignacio Nieto, destinado en el Mando de Fuerzas Conjuntas Aliadas de la OTAN en Brunssum (Países Bajos) o el veterano del Ejército estadounidense José Martínez, que comparte su experiencia de recuperación tras sufrir graves heridas en Afganistán.

El foro cuenta además con un espacio expositor en el que 30 empresas de la Región presentan soluciones tecnológicas aplicables a la gestión de emergencias y la reconstrucción. El encuentro concluirá con una visita a distintos espacios del patrimonio de Lorca recuperados tras los terremotos de 2011.

EMPRESAS DE LA REGIÓN PUNTERAS EN EL SECTOR

El foro se estructura en tres grandes áreas: la reconstrucción de infraestructuras y la preparación de los territorios ante emergencias; la recuperación física y psicológica de las personas afectadas, y la aplicación de tecnologías de doble uso a la atención sanitaria en situaciones de crisis.

A través de ponencias y mesas de expertos, se abordan soluciones para anticipar riesgos, evaluar daños, coordinar los servicios de emergencia y mantener la atención a las personas cuando las infraestructuras habituales dejan de funcionar.

En el ámbito de la reconstrucción de infraestructuras y la preparación ante emergencias, López Miras ha destacado el trabajo de empresas regionales como EcoHidro, cuyas plantas portátiles de potabilización alimentadas con energía solar se han utilizado en emergencias en Haití y México, y la lorquina Civilio, cuya plataforma tecnológica nació precisamente de la experiencia de los terremotos de 2011.

Esta última herramienta se empleó en los municipios afectados por la dana de Valencia, para coordinar a los equipos de arquitectos, registrar los daños en edificios y facilitar información a los ayuntamientos.

La recuperación de las personas ocupa también un lugar destacado en el encuentro, con especial atención a la salud mental y el tratamiento de las secuelas de las catástrofes y los conflictos armados.

En este contexto, López Miras ha dado una bienvenida especial a los representantes de Ucrania, entre los que figuran profesionales especializados en el tratamiento de traumas de guerra.

Por lo que respecta a las aplicaciones sanitarias de las tecnologías duales, se han abordado especialmente aquellas que permiten mantener la atención médica en emergencias.

En este apartado participan empresas de la Región como Limbium, especializada en prótesis avanzadas personalizadas; Aerospace Design Technology, con sede en Molina de Segura, y la cartagenera Biyectiva, dedicada al desarrollo de soluciones de IA.

López Miras ha destacado que muchas de estas innovaciones nacieron en el ámbito de la defensa y hoy encuentran aplicaciones en la sanidad civil.

El foro se enmarca en las actividades de Caetra, un programa de la Comunidad que fue reconocido recientemente por el Comité Europeo de las Regiones como ejemplo de desarrollo regional de tecnologías duales para la defensa y la seguridad.

Así lo recoge el Informe Anual 2026 sobre el Estado de las Regiones y las Ciudades, publicado la pasada semana, que destaca la capacidad de la Región de Murcia para impulsar la innovación tecnológica en defensa, así como la cooperación entre la Administración y las empresas. Actualmente, unas 140 empresas regionales están vinculadas a Caetra.