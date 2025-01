López Miras anuncia un decreto ley para construir vivienda protegida a precios "asequibles" en suelo público

La Comunidad tiene solares disponibles para ejecutar "de inmediato" más de 1.634 viviendas asequibles en suelo público

MURCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno murciano está trabajando en un decreto ley que establecerá un modelo "pionero" de vivienda protegida a precio "asequible" en suelo público dirigida a jóvenes y clases medias, tal y como ha anunciado el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras.

El nuevo modelo, denominado 'Vivienda Asequible de la Región de Murcia', estará "adaptado a la realidad normativa actual y a las necesidades" de la Comunidad. Así, tendrá limitaciones de precio y renta de los compradores, y su tramitación será más ágil que la de la vivienda protegida tradicional, al eliminarse la calificación.

Las condiciones de renta máxima para acceder a estas viviendas asequibles serán las mismas que las de viviendas de protección oficial, es decir, estarán dirigidas a personas con una renta máxima de 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). "Pero este baremo se flexibilizará en función de si es una familia con menores o con personas con discapacidad o distintas circunstancias familiares", tal y como ha señalado López Miras.

Además, el Ejecutivo murciano va a "simplificar" y "reducir los trámites" para acelerar su construcción, "eliminando la duplicidad de supervisión que suponen las calificaciones existentes", tal y como ha anunciado López Miras, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

A este respecto, ha ensalzado que el nuevo decreto ley "creará las condiciones para activar el mercado de la vivienda movilizando suelo público para un modelo de vivienda asequible que atienda la demanda y una reducción de plazos que ayuden a acelerar la construcción".

"Confiamos que estas acciones puedan verse complementadas por actuaciones reales del Gobierno de España que, hasta ahora, no ha cumplido nada de lo que ha prometido", ha reprochado.

EL GOBIERNO MURCIANO, "PIONERO"

López Miras ha puesto en valor que el Gobierno regional ha sido "pionero" en el impulso de medidas que "han ayudado, especialmente a los jóvenes, a comprar una vivienda". "Pusimos en marcha el 'Aval Joven', que hemos ampliado hasta los 40 años", según el presidente del Ejecutivo murciano, quien ha destacado que "un total de 622 jóvenes han podido beneficiarse de esta medida" cuyas condiciones se han mejorado para "llegar a más beneficiarios".

De la misma forma, el Gobierno regional ha firmado 23 acuerdos con el fin de "revitalizar, rehabilitar y mejorar los entornos" de los municipios de la Región.

Igualmente, ha subrayado que la Región de Murcia tiene las condiciones fiscales "más favorables" para que los jóvenes menores de 40 años puedan adquirir una vivienda.

"El impuesto de transmisiones patrimoniales está reducido al 3% para jóvenes, familias numerosas y personas con, al menos, un 65% de grado de discapacidad", según López Miras, quien ha subrayado que se trata de unos beneficios fiscales que "han llegado este pasado año 2024 a casi 8.000 jóvenes con un ahorro superior a los 28 millones de euros".

El Ejecutivo murciano también ha abierto cuatro líneas de ayudas que suman más de 35 millones de euros "dirigidas fundamentalmente a la rehabilitación de edificios y viviendas residenciales para mejorar su eficiencia energética".

"Pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que dar un paso más", según el jefe del Gobierno murciano que, por este motivo, ha anunciado el modelo "pionero" de vivienda protegida denominada 'Vivienda asequible de la Región de Murcia'.

INVENTARIO DE SUELOS

López Miras ha reconocido que una de las "carencias que lastra el mercado de la vivienda" es "la disponibilidad de suelo". A este respecto, ha adelantado que el inventario de suelos que el Gobierno murciano puso en marcha en colaboración con los ayuntamientos "está muy avanzado".

Hasta el momento, el Ejecutivo murciano ha detectado un total de 63 solares en los que se podrían construir ya 1.634 viviendas asequibles en suelo público. Además, ha remarcado que los municipios disponen de suelo pendiente de gestión urbanística donde "se podrían levantar más de 10.000 viviendas asequibles".

"Junto a la promoción de este modelo de hogar, activaremos otras medidas como la adecuación de locales o edificaciones con uso terciario a residencial, reduciendo los plazos para esas modificaciones y la rehabilitación de edificaciones o urbanizaciones no terminadas para poner esas viviendas en el mercado", tal y como ha precisado.

En este sentido, López Miras ha ensalzado que la nueva vivienda asequible en la Región de Murcia "va dirigida a atender, fundamentalmente, la demanda de los jóvenes, que son los grandes perjudicados ante la falta de vivienda".

Estas medidas del Gobierno regional tienen como fin "activar el mercado y promover la construcción para ampliar la oferta para que haya más viviendas disponibles, que es el verdadero problema", según el jefe del Ejecutivo murciano.

"No creemos en el intervencionismo, ya hemos visto el resultado: subida de precios, reducción de la oferta de las viviendas disponibles e inseguridad jurídica", ha remarcado López Miras.

CONTEMPLA LA PARTICIPACIÓN DE "TODOS LOS AGENTES IMPLICADOS"

Al ser preguntado por los detalles de ese nuevo decreto ley, López Miras ha reconocido que "estamos en un momento muy incipiente" pero sí ha avanzado su intención de contemplar "la participación y la coordinación de todos los actores implicados". "Iremos dando detalles conforme vayamos avanzando", según el presidente del Ejecutivo murciano.

En cualquier caso, sí ha asegurado que el Gobierno autonómico va a "huir del intervencionismo" y quiere "dar más facilidades para que se pueda construir más vivienda asequible, por supuesto, en el precio y en las condiciones de acceso". Se tratará de vivienda que "podrá ser destinada tanto a compra como alquiler", tal y como ha precisado.

Para lograrlo, ha reconocido que el Ejecutivo regional tendrá que poner, "por supuesto", más suelo público a disposición. "De ahí el inventario que hemos hecho", según López Miras, quien ha recordado que "tenemos solares disponibles para ejecutar de inmediato más de 1.600 viviendas".

"Y tenemos que dar facilidades a promotores y también a compradores con incentivos fiscales, con menos impuestos y con menos trabajos burocráticos", tal y como ha concluido.

Ha señalado que, lo que se decidió en la cumbre celebrada este fin de semana entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus 'barones' territoriales fue "abordar un problema que preocupa mucho, que es el de la falta de viviendas en algunos sectores como los jóvenes".

Además, se alcanzaron algunos acuerdos que "reflejan que en la Región de Murcia llevamos ventaja al resto de comunidades en cuanto a las decisiones respecto a la vivienda, sobre todo para los más jóvenes". Y es que ha insistido en que el Gobierno regional fue "pionero" en poner en marcha el 'Aval Joven' para menores de 40 años y tiene el tipo superreducido de transmisiones patrimoniales para los jóvenes en el 3%, cuando en la cumbre "se acordó situarlo por debajo del 4%".

Con todo, ha reconocido que "hay espacio para hacer más" y ha remarcado que el decreto ley que ha anunciado este miércoles "va dirigido precisamente a eso". "Tenemos que incentivar fiscalmente a todos los actores que tienen que hacer que pueda haber viviendas disponibles y, por otro, también incentivar fiscalmente a aquellos que tienen que comprarlas o alquilarlas", ha subrayado.

Al ser preguntado por los lugares de la Región en los que hay más suelo disponible, ha señalado que "es normal que en los grandes municipios es donde más suelo disponible hay", pero "esto no quiere decir que municipios no tan grandes no tengan también suelo público disponible".