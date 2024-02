López Miras apoya las "justas" reivindicaciones de los agricultores pero cree que se deben plantear "por cauces legales"

Pide al Gobierno central que "coja las riendas" y acuda a Europa a "proteger al sector primario"



MURCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha mostrado su apoyo a las "justas reivindicaciones" del sector agrario, pero ha considerado que las protestas se deben plantear por "cauces legales" porque ha emplazado a pensar "en el resto de la sociedad y en cuestiones de urgencia que se tienen que atender".

López Miras ha hecho estas declaraciones en la inauguración del pabellón de la Región de Murcia en 'Fruit Logística 2024', la feria de productores y exportadores agrícolas de productos hortofrutícolas más importante del mundo y que tiene lugar en Berlín (Alemania).

"Y por eso está aquí la región de Murcia, y por eso estamos aquí con un estand también en el centro de esta feria", según López Miras, quien ha señalado que el Gobierno murciano está "acompañando, ayudando y protegiendo a nuestros agricultores".

López Miras ha mostrado su apoyo, "por supuesto", a las reivindicaciones de los agricultores tanto de la Región de Murcia como del conjunto de España. Y es que ha recordado que "esto no es una cuestión regional, sino nacional". Por eso, ha remarcado que los agricultores han salido a la calle en toda España "hartos, cansados y desesperados".

Ha compartido las reivindicaciones del sector y las apoyado porque los agricultores "están más asfixiados cada día". En su opinión, "no puede ser que haya una legislación europea que les inunda en burocracia, y no puede ser que no se respete su trabajo, su producto".

"Tenemos los productos frutícolas de mayor calidad y no puede ser que se permita desde la Unión Europea que entren productos de terceros países que no cumplen los mismos requisitos y estándares de calidad que se les exigen a nuestros agricultores", según López Miras.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha considerado que "la sociedad debe empatizar y debe ser consciente de lo importante que es la agricultura para el día a día", pero también ha remarcado la importancia de que, a la hora de hacer esas "justas" reivindicaciones, "pensemos también en el resto de la sociedad y en cuestiones de urgencia que se tienen que atender".

Por ello, ha pedido que cualquier tipo de protesta o reivindicación se haga "por cauces legales" que, "afortunadamente", son recogidos "por nuestro ordenamiento jurídico". "Y entenderán que, como garante de la ley y de la Constitución, igual que siempre hemos pedido que se cumpla con la legalidad vigente, también lo hagamos ahora", ha concluido.

PARTICIPACIÓN EN FRUIT LOGÍSTICA

Así, ha destacado que lo que está haciendo el Gobierno murciano este miércoles al lado de los productores y los exportadores en el corazón de Europa es, precisamente, "defender los productos" de los agricultores de la Región de Murcia, "que están trabajando cada día de sol a sol por conseguir los productos de máxima calidad, no solo de toda Europa sino de todo el mundo".

"Y estamos, precisamente, en una feria en la que se da el mayor número de intercambios entre productores y exportadores, defendiendo que esos productos de nuestros agricultores se vendan en toda Europa y en todo el mundo", según López Miras. En concreto, ha señalado que el Gobierno murciano acompaña en esta feria a 64 empresas de la Región de Murcia presentes en el evento.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha puesto en valor que la agricultura de la Región de Murcia en 2023, "un año complicado" y con "incertidumbre", ha sido "capaz de aumentar el valor de sus exportaciones hasta llegar a 3.300 millones de euros, un 6% más".

Además, ha destacado que la Región está exportando productos agrícolas y hortofrutícolas a 166 países en todo el mundo, lo que quiere decir que Murcia es la provincia más exportadora en frutas y hortalizas de toda España.

"Y por eso estamos aquí defendiéndolos, representándolos, ayudándoles y contando lo bueno que hacen, lo bien que hacen las cosas, la excelencia de la calidad de sus productos y cómo son capaces de producir los productos de mayor calidad de toda Europa y de todo el mundo", ha señalado.

En este sentido, ha apostado por dar "certidumbre" a un sector que, a su juicio, "no puede estar en la situación en la que está: asfixiados por la burocracia y la legislación europea, sin que se apliquen las cláusulas espejo y sin que se apliquen a los productos que entran de terceros países los requisitos que se les exige a nuestros agricultores".

De la misma forma, ha lamentado que el sector no puede padecer "una escasez de agua a la que el Gobierno de España no da solución". Por ello, ha considerado que "hay que coger las riendas y hay que liderar", algo que ha asegurado que ya está haciendo la Región de Murcia.

"Por eso estamos aquí en Berlín, protegiendo y defendiendo a los agricultores de la Región de Murcia y a los de toda España", según López Miras, quien ha considerado que es necesario un Gobierno de España "que lidere esto en Europa" y que vaya a Bruselas "a proteger a nuestro sector primario, a nuestro campo, a nuestros agricultores, ganaderos y a nuestros pescadores también".

"Desde la región de Murcia, como digo, ya lo estamos haciendo", según el presidente murciano, quien ha recordado que se comprometió esta semana en una reunión con las organizaciones agrarias a aprobar en cuestión de días un plan plurianual para ayudar al sector a completar las ayudas de una Política Agraria Común (PAC) "que se ha visto a todas luces que es escasa y que no llega a todos los agricultores y ganaderos que la necesitan".

Ha destacado que "sin los agricultores de la Región de Murcia, Europa no come, lo vimos durante la pandemia, lo hemos visto durante las situaciones más difíciles y por lo tanto vamos a estar aquí siempre con ellos, defendiéndolos, protegiéndolos, ayudándolos y a su lado".