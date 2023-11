López Miras sobre la composición del Gobierno: "Da igual quienes sean los ministros, todos están al servicio de Sánchez"

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Edu Botella - Europa Press - Archivo

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este lunes que "da igual quienes sean los ministros" que conforman el nuevo Ejecutivo central porque "todos están al servicio de Pedro Sánchez y, por lo tanto, al servicio de esta ignominia de Gobierno de la Nación".

En declaraciones a la Cadena COPE, recogidas por Europa Press, López Miras ha indicado que "más allá de los nombres propios, lo grave y lo preocupante es que es un gobierno, en primer lugar, parecido de un pacto fuera de España con un prófugo de la justicia, basado en un acuerdo que va a socavar algunos pilares importantes de la democracia y, en segundo lugar, que en su programa no figura la Región".

Por tanto, "sea quién sea el ministro, si sus jefes, el presidente del Gobierno, no tienen en su hoja de ruta la Región de Murcia, poco va a hacer", ha comentado.

Preguntado sobre si espera llegar a un entendimiento con el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, el máximo dirigente regional ha hecho referencia a la intervención de éste durante el debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha sostenido que no lo ve posible, aunque espera que "cambie".

"Sí espero que cambie esa persona o, al menos, que como ministro sea muy diferente a como portavoz parlamentario del PSOE. Y espero que como ministro no sea sectario, que no anteponga la ideología de la gestión y que trabaje sin ningún muro, sin siquiera el muro que dijo su jefe Pedro Sánchez, trabaje por todos los españoles", ha señalado.

Respecto a la ley de amnistía, López Miras ha comentado que hará "todo lo posible" para frenarla, incluido, como ya anunció, recurrirla en el Tribunal Constitucional una vez sea aprobada, porque entiende que "socava pilares tan importantes de nuestra Constitución como la igualdad entre los ciudadanos" y "establece algunas cuestiones sobre la deuda y el sistema de financiación autonómica que para nosotros van a ser muy perjudiciales".

También ha adelantado que la semana próxima, en el seno del Comité de las Regiones de la Unión Europea, defenderá el rechazo a la amnistía. Y es que "Europa tiene mucho que decir y yo confío en que Europa lo diga, no sólo con países como Polonia, sino también con países que están resquebrajando la separación de poderes como es España", ha matizado.

Del mismo modo, ha reiterado que "no podemos dejar de escuchar o de lanzar nuestra voz en la calle", con manifestaciones "de forma pacífica", porque "hay un gobierno con el apoyo de los independentistas y del prófugo Puigdemont, no con el apoyo de los españoles".

CESIÓN DE TRIBUTOS A CATALUÑA

López Miras ha recalcado que ceder totalmente a la Generalitat catalana la recaudación del 100% de los impuestos que se generen en esa comunidad es "una barbaridad" y no es legal.

En primer lugar, "es una barbaridad" porque se trata de hacer una "concesión" que "está fuera de la Constitución, de nuestro marco jurídico, simplemente por interés político y porque te lo ha exigido y te ha chantajeado un prófugo de la justicia como es Puigdemont".

En segundo lugar, ha aseverado que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) establece en su artículo 2 que "cualquier variación significativa en el sistema de ingresos que suponga una discriminación social o económica para un territorio es ilegal, no se puede hacer y se tiene que plantear, consensuar, pactar y aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

"Por lo tanto, hacer eso es, aparte de una barbaridad, aparte de generar más desigualdad y privilegiar a los de siempre perjudicando a los mismos, lo que hace es establecer una cuestión claramente ilegal", ha añadido.

QUITA DE LA DEUDA

En relación con la condonación de la deuda a Cataluña y la extrapolación de esta medida al resto de comunidades autónomas, el jefe del Ejecutivo autonómico ha comentado que "cualquier cuestión que tenga que ver con la financiación de la Región de Murcia se negocia con los representantes de la Región de Murcia".

"Si alguien pretende que los murcianos y que el presidente de la Región de Murcia se conforme con una quita de la deuda que ha pactado en Bruselas el Partido Socialista con la izquierda republicana de Cataluña o con Junts per Cataluña, está muy equivocado", ha recalcado.

A juicio de López Miras, "el gran problema de la Región de Murcia es un sistema de financiación autonómica que está caduco, que discrimina, que perjudica y que hay que cambiar". Eso, ha continuado, "es lo que tiene que hablar Pedro Sánchez conmigo, y para eso hay que convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera urgente".

A continuación, se ha referido al debate de investidura y ha reprochado a Pedro Sánchez que no mencionara asuntos que considera fundamentales para la Región, como el trasvase Tajo-Segura, las infraestructuras o el Mar Menor. "No estamos en los planes de Pedro Sánchez; los murcianos vuelven a estar discriminados y al margen de los planes de su gobierno", ha denunciado.

PRESUPUESTOS 2024

López Miras ha avanzado que las cuentas de la Comunidad para 2024, cuyo calendario está "más o menos elaborado" para la aprobación de las mismas antes de que finalice este año, incluirán un incremento del 11% en el presupuesto destinado a la Consejería de Educación.

"Nuestro compromiso fue que antes del 1 de enero tenía que haber Presupuestos en la Región de Murcia y los habrá antes del 1 de enero", ha comentado el presidente regional, quien ha admitido, no obstante, que "vamos con los tiempos muy justos" porque el Ejecutivo central no ha informado aún de las entregas a cuenta.

"El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, es muy riguroso y prudente y ha intentado esperar hasta el último momento para que el Gobierno nos dijera cuáles son las entregas a cuenta", algo que no ha sucedido, "así que tenemos que hacer el Presupuesto con una previsión".

López Miras ha señalado que el Presupuesto de la Comunidad para 2024 "va a ser el más alto de la historia", esto es, que "va a haber más presupuesto que nunca para sanidad, para educación y para políticas sociales".

Ha señalado que la sanidad "es una prioridad, mucho más después de la pandemia", por lo que en las cuentas "vamos a reforzar la atención primaria, tenemos que rebajar la lista de espera y vamos a reforzar la salud mental".

Otra "cuestión fundamental" para su Gobierno en los próximos cuatro años va a ser la educación, que ha definido como "el gran ascensor social". Por eso, elevará un 11% el presupuesto.

López Miras ha querido dejar claro que el Ejecutivo regional continuará con su política de bajada de impuestos porque "funciona" y porque "no es justo freír impuestos a los ciudadanos, sobre todo ahora que la sociedad económica es difícil".

"El impuesto de Sucesiones y Donaciones lo hemos eliminado, el 99% está bonificado; somos la única región en la que está eliminado hasta el tercer grado hermanos tíos y sobrinos", ha comentado, para destacar a renglón seguido que "vamos a seguir avanzando en impuestos como el de Transmisiones".

"Lo que no vamos a hacer es lo que quiere Pedro Sánchez, que además de ser la región peor financiada friamos a impuestos a los ciudadanos para sacarles lo que él no nos quiere dar; eso yo no lo voy a hacer nunca", ha concluido.