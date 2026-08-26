López Miras convoca este jueves un Consejo de Gobierno tras la llegada de otra lancha rápida con inmigrantes a la costa

Archivo - El presidente de Murcia, Fernando López Miras - DIMA - Europa Press - Archivo

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Gobierno este jueves en Cartagena tras la llegada este miércoles, con "total impunidad", de una nueva lancha rápida con inmigrantes al litoral murciano.

En un mensaje en la red social 'X', López Miras ha calificado de "inadmisible" la "dejación de funciones" del Gobierno de España y ha denunciado que la Guardia Civil continúa "sin medios para frenar a las mafias".

Ante esta situación, el jefe del Ejecutivo autonómico ha exigido el "control" del litoral de la Región de Murcia, al tiempo que ha señalado que sigue a la espera de una respuesta por parte del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Cabe recordar que López Miras remitió una carta a Sánchez para reclamar un refuerzo urgente de los efectivos de la Guardia Civil y de los medios marítimos y tecnológicos de vigilancia, tras la llegada continuada de lanchas rápidas con inmigrantes a la costa murciana durante los últimos días.