López Miras: "El independentismo está envalentonado" porque Sánchez "le dice que sí a todo"

MURCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este jueves que "el independentismo está envalentonado" porque "por primera vez en la historia ha encontrado a un presidente del Gobierno que le dice que sí a todo".

En declaraciones al programa 'La mirada crítica' de Telecinco, recogidas por Europa Press, López Miras ha indicado que a lo largo de la historia "los independentistas siempre han pedido cosas injustas, ilegales y que generaban más discriminación en España".

En este sentido, ha señalado que el modelo de financiación planteado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, "es inconstitucional, del todo ilegal, aparte de injusto y desigual".

No obstante, para el jefe del Ejecutivo murciano "lo realmente preocupante es que por primera vez en la historia han encontrado a un presidente del Gobierno que le dice que sí a todo, que no le dice que no a nada y, entonces, el independentismo está envalentonado".

"Ellos lo dicen: los indultos no eran posibles, e indultos; la rebaja de malversación no era posible y la hay; la amnistía no era posible y amnistía. Ese es el verdadero problema, que ahora tenemos un presidente del Gobierno que dice 'sí' a todo lo que dicen los independentistas".

A juicio de López Miras, la Ley de Amnistía supondrá "un antes y un después en la igualdad de todos los españoles y todos los territorios".

Respecto a si ve al gobierno con capacidad para establecer algún tipo de negociación bilateral con Cataluña, el presidente de la Región de Murcia ha indicado que "ya lo está haciendo". A este respecto, ha destacado "la retahíla de argumentos" ofrecida por los ministros de Pedro Sánchez asegurado que "la reforma del sistema de financiación tenía que ser multilateral".

López Miras ha recordado que en la presente legislatura se ha convocado "una sola vez" el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la que no asistió la consejera de Hacienda de Cataluña.

"No asistió y además hizo declaraciones y dijo que ya no tenía nada que hablar en el Consejo porque ya estaban negociando de forma bilateral con el Gobierno de España una financiación singular para Cataluña", ha denunciado.

Asimismo, ha subrayado que esto "ya no solo va en contra de la Constitución, sino del artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, que establece que no puede haber un sistema de ingresos que privilegie unos territorios frente a otros".

"Por tanto ya lo están haciendo, todo es una cortina de humo por los procesos electorales que hay, por las europeas, por las elecciones en Cataluña, en el País Vasco; al final a todo lo que han dicho que no, lo ha terminado tragando el Gobierno de España", ha agregado el presidente de la Región de Murcia.

"CRISPACIÓN" EN LAS CORTES

En relación al ambiente político vivido durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, López Miras ha señalado que él, "como la inmensa mayoría de los españoles", no se siente "identificado" con "esa crispación, con esa tensión y con esas alusiones personales".

"También le diré que nunca había visto una sesión de control en la que el Gobierno, en lugar de limitarse o de centrarse en contestar, que es para lo que tiene que ir al Parlamento, para someterse al control de la Cámara, se dedique a gritar, a insultar y a hablar de la vida privada de otros diputados", ha comentado.

El jefe del Ejecutivo murciano ha afirmado que "tampoco había visto una sesión como la de ayer, con una ministra gritando sin saber exactamente qué es lo que le pasaba, porque no les interesa cuando el Partido Popular expone sus argumentos".

"Entonces, el insulto, el grito, no responder cuando se debe responder en las Cámaras y las alusiones personales, creo que ningún español se siente identificado con esas afirmaciones", ha denunciado López Miras.