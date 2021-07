López Miras, sobre la modificación de la Ley del Presidente: "En mi pensamiento no está eternizarme"

Considera "un disparate aislar a la Región de Murcia ferrovialmente durante los próximos años"

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha señalado que en su "pensamiento" no está "eternizarse" en el cargo "ni mucho menos", a propósito de la modificación de la Ley del Presidente que elimina la restricción de mandatos y le permite presentarse a la reelección en los comicios autonómicos de 2023.

En una entrevista concedida a Onda Regional recogida por Europa Press, ha señalado que a él era al que "menos" le "preocupaba" esa reforma de la Ley del Presidente. "Le precupaba a otros mucho más", según López Miras, quien ha señalado que "no era justo" que la Región "fuera el único lugar en el que se cercenara ese derecho". "Más allá de 2023, seguiremos trabajando", ha augurado.

Al ser preguntado por los años que quiere ser presidente, López Miras ha explicado que no es algo que se plantee. "Lo que quiero es ser útil a los murcianos, tener su confianza y no defraudarles", ha afirmado.

En cuanto a si el Gobierno regional va a modificar la Ley electoral, López Miras ha precisado que no es algo que ahora mismo "esté encima de la mesa".

Ha admitido que ha leído "algo" al respecto en algún medio de comunicación, pero ha señalado que están "inmersos" en "la situación epidemiológica y con las medidas que tenemos que tomar para salir de esta crisis económica, social y sanitaria que nos ha traído el Covid, con los planes de recuperación y los proyectos de los fondos europeos", por lo que "no se ha planteado esta situación".

Al ser preguntado por si se ve en un futuro Gobierno nacional del PP, López Miras ha señalado que, para él, lo "más importante del mundo" es ser presidente de la Región. "Y no creo que haya en el mundo nada más importante para un murciano que ser presidente de su Región y poder tomar decisiones que hagan mejor la vida de sus vecinos", ha señalado.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

En lo que respecta a la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este viernes, López Miras ha remarcado que su relación es "buena" con sus homólogos del resto de autonomías.

Ha avanzado que va a reivindicar los "intereses que requiere la Región de Murcia y aquellas decisiones que debe tomar el Gobierno de España y que son decisivas y, sobre todo, jutas para el millón y medio de personas que viven en la Comunidad de Murcia".

En lo que respecta a la pandemia, López Miras considera que "no podemos seguir con esta deriva, sin cogobernanza, con el Gobierno de España lavándose las manos y sin tomar ninguna decisión, que tienen que asumir las comunidades autónomas". Así, ha reivindicado una Ley de pandemias y una coordinación entre el Gobierno central y las comunidades.

También estima "fundamental" que el presidente del Gobierno "haga algo, simplemente, para que lleguen más vacunas" porque, de momento, critica que "se han limitado a anunciar las vacunas que llegan por parte de la Comisión Europea. Así, cree que "urge vacunar a los jóvenes de entre 12 y 20 años, pero no tenemos dosis suficientes" para hacerlo.

También abordarán los proyectos europeos que tienen que llegar a través de los fondos europeos NEXT Generation y que cree que serán una herramienta "fundamental" que si se usan bien "van a servir de palanca para salir de la crisis". El problema, añade, es que el Gobierno de España es el que los gestiona y "no ha dado ninguna información".

"La Comisión Europea ha repartido el dinero a los países en función de la tasa de desempleo, el PIB y población y, en función de esto, a la Región de Murcia deberían llegar 2.400 millones de euros", ha aseverado.

"AISLAMIENTO FERROVIARIO"

En lo que respecta a los trenes de cercanías, ha lamentado que "ha pasado lo mismo que ha pasado durante años, cada vez que el Gobierno central tiene que tomar una decisión sobre las infraestructuras de la Región: no se nos escucha". Así, ha considerado "un disparate aislar a la Región de Murcia ferrovialmente durante los próximos años y que se produzca esta eliminación sin tan siquiera sentarse e informar al Gobierno de la Región y a los ayuntamientos".

Asimismo, considera un "disparate" que "estemos en 2021 y no tengamos AVE, cuando estaba proyectado para 2018; que no sepamos absolutamente nada del Corredor Mediterráneo que ha quedado parado en Alicante; o que no tengamos presupuesto ni plazos para el AVE de Cartagena y el de Lorca".

Por otro lado, ha señalado que la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena las administraciones acometerán la limpieza de las playas del Mar Menor, sobre todo en Los Urrutias y Los Nietos, donde se va a extraer el fango y los lodos, a pesar de que "es competencia del Estado". A su juicio, es "lamentable" que algo que se tenía que haber hecho "hace tiempo" no se haya podido ejecutar por esta "deriva competencial del Gobierno de España".

OPOSICIÓN EN LA REGIÓN

Al ser preguntado por el PSRM, López Miras ha manifestado que "el problema es que el Partido Socialista de la Región de Murcia ha pasado a ser un partido irrelevante a nivel nacional.

"El problema es que hay un PSOE a nivel nacional y un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está empeñado en perjudicar y discriminar a la Región de Murcia", según López Miras, quien critica que "lo ha hecho cada vez que ha tenido que repartir los fondos para hacer frente al Covid durante estos últimos 16 meses".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno central "está empeñado en recuperar impuestos que hemos eliminado en la Región, como el de Sucesiones y Donaciones; o que, por ejemplo, se empeña e insiste en cerrar el trasvase Tajo-Segura a pesar de lo que le estamos diciendo toda la sociedad de la Región".

De hecho, ha criticado que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes por la mañana "una medida que es una de las estocadas de muerte para el trasvase", porque "va a cambiar las normas de explotación del acueducto de forma unilateral, sin hablarlo ni consensuarlo con nadie".

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

López Miras ha reconocido que la situación con la pandemia es "preocupante en toda España" porque el incremento de contagios "se ha descontrolado, sobre todo, en la población más joven". Ha señalado que Murcia es la segunda comunidad de toda España con menos contagios y menos incidencia de coronavirus, pero "esto no quiere decir que los datos sean buenos o podamos relajarnos".

Ha afirmado que hay que "cortar" el exceso de contagios entre la población joven, porque "se está traduciendo en un incremento de ingresos hospitalarios". De hecho, destaca que en las últimas dos semanas se han duplicado los ingresos en hospitales y en las camas de la UCI. "La semana pasada falleció un joven de 29 años y esta semana ha fallecido también una persona mayor pero con las dos dosis de la vacuna", ha señalado.

Por todo ello, ha destacado que, aunque la vacunación vaya "bien" y los más vulnerables estén protegidos, "al final, cuando hay un número de contagios tan alto, esto repercute en la salud de todos". Por tanto, estima "fundamental" incrementar la prudencia en las próximas semanas.

López Miras ha reconocido que todas las restricciones están "encima de la mesa" en función de la evolución del virus, pero ha señalado que el Gobierno murciano está intentando tomar medidas "muy quirúrgicas". El objetivo es atajar el foco de los contagios que actualmente supone un riesgo, y son los contactos sociales, sobre todo entre la población más joven. "De ahí la limitación del derecho de reunión a 10 personas" y de la prohibición de estos encuentros de 2.00 a 6.00 horas, ha justificado.