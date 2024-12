López Miras tilda de "decepcionante" la Conferencia de Presidentes convocada "por obligación" por Sánchez

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia ha tildado de "decepcionante" la Conferencia de Presidentes de la que no sacaron "nada en claro". López Miras considera que Sánchez se vio obligado a convocarla porque todas las comunidades habían recurrido ante los tribunales que no se estaba convocando, a pesar de que así lo establece el reglamento.

En esa reunión, ha explicado el presidente de Murcia en declaraciones al programa 'Espejo Público de Antena 3 recogidas por Europa Press, se constató que Sánchez "no tenía ninguna voluntad de llegar a acuerdos", ya que "cada presidente dijo lo que entendía que tenía que decir, el presidente del Gobierno en su primera intervención también, y después se terminó la Conferencia de Presidentes".

"No se invitó ni se intentó llegar a ningún acuerdo, no se promovió ningún tipo de diálogo ni de debate. Fueron 19 monólogos, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en el que vimos que había una nula voluntad de diálogo y de consenso", ha lamentado López Miras quien ha criticado la "poca lealtad institucional" de Sánchez quien, después de 33 meses sin convocar la reunión, estuviera pendiente de cortar las intervenciones de los presidentes autonómicos si se pasaban de los 10 minutos.

"Esto no es serio", se ha quejado el presidente de Murcia, quien ha reiterado que para Sánchez la Conferencia de Presidentes "era algo obligado, un trámite del que quería salir lo antes posible".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

López Miras ha lamentado que no se avanzara, ni siquiera se tratara, en la reforma del sistema de financiación autonómica, caduca desde 2014. A su juicio, "la obligación del gobierno de España es proponer un nuevo modelo de financiación".

"La condonación de la deuda no es cambiar el sistema de financiación", ha advertido López Miras, quien teme que condonar la deuda suponga que algunas comunidades, como la Región de Murcia, "sean perjudicadas porque reciba por parte del Gobierno de España menos presupuesto para sanidad, educación o para políticas sociales del que necesita según la población que tiene".

"La condonación de la deuda es algo por lo que quiere que las comunidades autónomas pasemos, nos quiere hacer pasar por el aro porque es su compromiso con Esquerra Republicana de Cataluña", ha explicado el presidente de Murcia, quien ha asegurado que "ni nos vale ni es reformar el sistema de financiación, ni es arreglar la desigualdad que en cuanto a financiación hay en España. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con eso" --sólo con la condonación, apuesta por la reforma del sistema de financiación--.

INMIGRACIÓN

De igual forma se ha quejado que, en materia de inmigración, "nadie puso un solo papel encima de la mesa, nadie hizo ninguna propuesta en claro y así es imposible llegar a un acuerdo".

López Miras ha señalado que si la solidaridad se mide en la recepción de inmigrantes, en la península hay pocos territorios más solidarios que la Región de Murcia". "Desde 2020 han llegado 15.000 inmigrantes por nuestras costas, estamos acogiendo a un 55 por ciento más de menores que el año pasado", ha subrayado.

Además, "tenemos el mayor centro de recepción de inmigrantes desde Canarias, el Hospital Naval de Cartagena, con nula información por parte del Gobierno de España", ha criticado, al tiempo que ha advertido que "estamos ya al límite de nuestra capacidad".

"Hemos sobrepasado la capacidad al 223 por ciento, y esto en un país que debe ser igual entre todos los territorios y todos los ciudadanos, no es normal", ha indicado.

En esta línea ha pedido "recursos para atender con dignidad a estas personas que vienen huyendo de un drama humanitario, y también igualdad en la acogida y en el reparto de inmigrantes entre todos los territorios".

Respecto a VOX y la posibilidad de que no apoyen los prepuestos de la región, López Miras ha señalado que "el año pasado Vox aprobó los presupuestos y este año son una línea continuista de los presupuestos del año pasado".

"Aumentamos inversiones en sanidad, en educación, políticas sociales y bajamos impuestos. Si VOX no los aprueba o no se abstienen no será por algo relativo a los presupuestos, sino por una cuestión partidista, política o de estrategia electoral, pero desde luego no es por los presupuestos", ha concluido.