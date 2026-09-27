Lucas exige a López Miras limite los precios del alquiler en el próximo Consejo de Gobierno

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, ha exigido a López Miras que ponga límite a los precios de los alquileres y que apruebe de urgencia las zonas tensionadas de esta comunidad autónoma. "Que lo haga en el próximo Consejo de Gobierno, los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia no pueden esperar más".

Lucas ha hecho estas declaraciones en a clausura del Congreso de Juventudes Socialistas de la Región de Murcia, donde Carolina Martínez ha sido reelegida como secretaria general por unanimidad. "Siempre me tendréis a vuestro lado, trabajando para mejorar la vida de todos los jóvenes, para que tenga la Región de Murcia que merecen".

En este sentido, Lucas ha reafirmado el compromiso del Partido Socialista con el derecho a la vivienda. "Un sistema que desahucia a una mujer de 87 años con discapacidad ha fracasado. Esto no va de legalidad, va de humanidad. Esta semana, hemos parado dos desahucios en la Región, el de Antonia, una vecina de Alcantarilla con 64 años y problemas de movilidad, y el de una familia con 5 hijos mañana en Los Ramos".

El líder socialista ha defendido que la vivienda "no puede estar a merced de los fondos de inversión, ni puede depender de los fondos buitre, de los fondos que echan a personas de sus casas para hacer negocio. Vamos a pararles los pies a los grandes tenedores. Y vamos a garantizar el acceso a la vivienda en la Región de Murcia".

Además, ha recordado que López Miras "lleva diez años de presidente en la Región y después de diez años, los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas siguen siendo exactamente los mismos".

"Diez años sin construir vivienda pública, suspendiendo clases por la falta de aulas climatizadas, poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los bomberos por la falta de medios, liderando las listas de espera en la sanidad pública y la pobreza infantil. Diez años que culminan con el mayor escándalo en la historia de la Región: la trama de las prótesis", ha remarcado.

"La Región de Murcia merece mucho más. Merece un gobierno con ambición, que gestione y que afronte los problemas en lugar de negarlos. La Región de Murcia necesita volver a tener esperanza", ha concluido.