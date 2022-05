Luengo reconoce que la situación del Mar Menor "es muy compleja" pero asegura que están "trabajando para recuperarlo"

Cruce de acusaciones en la Asamblea entre Gobierno y oposición sobre la titularidad de las medidas para solucionar el problema

CARTAGENA (MURCIA), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha confirmado este miércoles en la Asamblea Regional un nuevo episodio de hipoxia (falta de oxígeno) en el Mar Menor.

Concretamente, éste se ha producido en la zona de Socaire, en Santiago de la Ribera, donde se han recogido unos 250 peces muertos. "Esta mañana hemos sido testigos de un episodio de hipoxia que se ha producido en una zona con bajo nivel de oxígeno. Las consecuencias, ya saben cuáles son, por desgracia esto ya a nadie puede sorprender", ha dicho el consejero durante su comparecencia para informar sobre la situación de la laguna salada.

El consejero ha aprovechado su intervención, en la que ha hablado sobre las medidas que están poniendo en marcha para recuperar el Mar Menor, para dejar claro que el Gobierno regional "no tiene la culpa" de la situación en la que se encuentra la laguna salada. Según ha apuntado el titular de Medio Ambiente, "desde el primer día en el que entramos en el Gobierno no hemos dejado de trabajar por recuperarlo". El titular de Medio Ambiente ha advertido de que no es la primera vez que avisan de que la situación de la laguna salada "es muy compleja, y que podría ocurrir lo que ha ocurrido".

Luengo ha instado a actuar en origen y regular sectores que influyen en el entorno del Mar Menor como son la ganadería, la pesca, la agricultura, el urbanismo o el turismo. "Hay que hacer compatible el desarrollo económico y medioambiental del Mar Menor", ha dicho. En ese sentido, ha recordado que se han regulado los ciclos de cultivo, la gestión de purines y se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con mayores sistemas de control en este ámbito. Esto ha llevado a formar a 2.500 agricultores y ganaderos para garantizar la "correcta aplicación de las medidas".

Además, ha puntualizado Luengo, se han realizado 720 inspecciones que han abarcado más de 12.600 hectáreas. "Cuando se detectan anomalías o comportamientos al margen de la ley sancionamos a los que actúan fuera de la ley. Estamos actuando en origen", ha añadido.

Igualmente, el consejero ha advertido de que el Gobierno regional está poniendo en marcha medidas para revertir la situación del Mar Menor algo que, ha indicado, no está haciendo el Gobierno nacional. Entre las medidas citadas destaca la finalización "en unas semanas" de la construcción del tanque de tormentas de Torre Pacheco, el inicio de la construcción del de Playa Honda, así como la construcción de 16 balsas de biorreactores que "permitirán retirar los nutrientes del agua que circula por la rambla de El Albujón" o la ejecución del colector de agua de pluviales de Los Alcázares.

Por parte de los grupos parlamentarios, los parlamentarios han acusado de lo "crítica" de la situación. Algunos diputados, como la portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos, María Marín, ha reclamado la dimisión del consejero. Marín le ha preguntado por "qué piensa hacer este verano porque no lo ha dejado claro. ¿Piensa dimitir ya? Es lo que le queda por hacer".

Desde el PSOE, el socialista Manuel Sevilla ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está trabajando en un programa para retirar agua del acuífero y en la ubicación de humedales y filtros verdes para evitar la llegada de nitratos al Mar Menor. El PSOE ha pedido la colaboración del PP con el Ministerio para eliminar el regadío ilegal.

También, por parte del Grupo Mixto, la diputada de Ciudadanos Ana Martínez Vidal ha advertido de que el nivel de deterioro de la laguna salada es "alarmante. Por más esfuerzos que han hecho por blanquear la imagen del Mar Menor, es imposible tapar lo que está a vista de todos". La parlamentaria ha recordado al consejero que el 80% de las competencias de la laguna salada "las tiene el ejecutivo autonómico. El Mar Menor se muere por la nefasta gestión del PP en la laguna", ha sentenciado.

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Juan José Liarte, ha criticado durante su intervención al PSOE que "nos ha verbalizado la estrategia socialista de no resolver el problema del Mar Menor hasta que ellos no gobiernen en la Región". También ha afirmado que el consenso "se rompe cuando hablamos de la ley". En ese sentido, ha aludido a los artículos de la ley que limitan la aplicación de fertilizantes, regulan los ciclos de cultivo o la gestión de purines "resultan insuficientes, especialmente para aquellos que se darían por satisfechos con el sacrificio de todo el sector primario".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha instado en "enterrar el hacha de guerra" en todo lo que respecta al Mar Menor. El parlamentario ha pedido que haya consenso entre administraciones en este sentido, "debemos ser uno y debemos estar a la altura para poner soluciones. El Mar Menor no puede convertirse en un campo de batalla".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha reprochado a PSOE que no hayan sido reivindicativos con el Gobierno nacional. "Mientras ustedes aplauden a Pedro Sánchez, otros no paran de trabajar para buscar soluciones. No queremos más promesas, queremos soluciones y ya", ha dicho.

El diputado del PP ha advertido que los socialistas son unos "vendehúmos que para actuar en el Mar Menor solo utilizan palabras, cuando para actuar en este tesoro medioambiental hay que hacerlo con hechos". Ha defendido las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional que "ha realizado acciones concretas, y proyectos que son realidades, y no solo con palabras y que no actúa como el Gobierno de Sánchez que huye de sus obligaciones y que se esconde tras excusas de mal gestor".