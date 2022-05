La consejera de Empresa, Empleo y Universidades comparecerá el lunes en la Comisión de Discapacidad de la Asamblea

CARTAGENA (MURCIA), 17 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresa, Empleo y Universidades, Valle Miguélez, comparecerá el lunes en la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Regional. Así lo ha ordenado la Junta de Portavoces y lo ha detallado el presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo.

La próxima semana también habrá Pleno el miércoles, que empezará a las 9.30 horas y en el que se debatirán 5 mociones. El PP llevará al Pleno dos mociones, una sobre la Cuenca del Tajo y otra en defensa de la Economía Española que, según ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario, Joaquín Segado, la iniciativa tiene que ver para impulsar la propuesta en materia económica, fiscal y financiera que el PP ha hecho llegar al Gobierno de España y que el Gobierno ha rechazado.

Según ha recordado, Bruselas ha rebajado las previsiones de crecimiento de España al 4%, esto es, un 1,6% menos que las previsiones del Gobierno de España. En ese sentido, plantean una batería de medidas para, entre otras acciones, racionalizar el gasto burocrático y llevar a cabo reformas estructurales que incrementen la actividad económica.

Asimismo, en el Pleno se debatirá una moción del PSOE sobre la situación del Consorcio de Extinción de Incendios. El socialista Alfonso Martínez ha detallado que el Gobierno "ha ido incumpliendo los compromisos adquiridos y el pasado sábado tres parques de bomberos estaban cerrados. Hay que debatir qué está pasando en el consorcio y exigir soluciones".

En el Pleno también se abordará una moción de Ciudadanos para crear un plan de Eficiencia del Gasto Público y de VOX, sobre la neutralidad ideológica en las administraciones públicas. El portavoz de VOX, Juan José Liarte asegura que "sin neutralidad ideológica no es posible hablar de pluralismo".

Por otro lado, el jueves, a las 9.30 horas se reunirá la Comisión de Política Social con 4 mociones, 2 del PP, una de Podemos y otra del PSOE.

Tras la Junta de Portavoces, el socialista Alfonso Martínez ha vuelto a denunciar la "precaria actividad parlamentaria, no se tratan los temas que nos traslada la ciudadanía". Según ha dicho, su grupo tiene 36 comparecencias de consejeros pendientes que aún no se han ordenado. "Tenemos un parlamento bajo mínimos y con una actividad parlamentaria secuestrada", ha dicho el socialista antes de anunciar que habían propuesto una declaración institucional en defensa del colectivo LGTBI, "pero no ha habido unanimidad, por lo que no ha podido salir adelante".