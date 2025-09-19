Luna ve legítima la crítica a la actuación judicial pero tilda de "inaceptables" los ataques personales

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna, interviene en el acto de apertura del Año Judicial 2025-2026 - TSJMU

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad y lealtad institucional" para "salvaguardar" la independencia judicial, que ha definido como "una condición necesaria para la tutela efectiva de los intereses de los ciudadanos y no un privilegio de los jueces".

Luna ha pronunciado estas palabras en el marco del acto de apertura del Año Judicial 2025-2026, en el que han participado el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, así como otros representantes institucionales y judiciales.

"El escrutinio, el desacuerdo y la crítica a cualquier actuación de un poder público, y en particular a las decisiones judiciales, es legítimo y consustancial a una democracia, si bien las descalificaciones personales, así como la atribución injustificada de móviles espurios a quienes ejercen la función jurisdiccional, resultan inaceptables, especialmente cuando provienen de responsables públicos, pues minan y socavan la confianza en la justicia y con ello la fortaleza del Estado de Derecho", ha dicho Luna.

Además, ha alertado de que "la falta de medios compromete el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable" y ha vuelto a reclamar la creación de 22 nuevas unidades judiciales en la Comunidad como medida "imprescindible" para que los órganos jurisdiccionales puedan asumir una carga de trabajo "que no supere el 150% de asuntos", corrigiendo así el "histórico déficit de planta" que arrastra la Justicia murciana.

Luna ha recordado que durante 2024 los órganos judiciales registraron 254.555 nuevos asuntos, un 16% más que el año anterior, mientras que se resolvieron 228.735. Pese al esfuerzo, la pendencia se elevó un 15% hasta los 206.805 asuntos, ha advertido durante el acto, celebrado en la Ciudad de la Justicia.

Ha advertido de que esta situación "compromete el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable", pues la duración media de los procedimientos se sitúa en 11,8 meses en primera instancia y 8,3 meses en segunda, ambas superiores a la media nacional.

En su discurso, ha subrayado que la apertura del año judicial constituye una ocasión para hacer balance y marcar objetivos, y ha puesto en valor que la reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial "ha permitido recuperar la normalidad institucional" y cubrir vacantes relevantes en la Región y en el Tribunal Supremo.

El presidente del TSJMU ha destacado la trascendencia de la implantación de los Tribunales de Instancia, que comenzó el pasado 1 de julio en ocho partidos judiciales y que se extenderá a final de año a Cartagena, Murcia y Lorca. Este último, ha explicado, actuará como banco de pruebas nacional en la última fase del despliegue.

Asimismo, ha hecho referencia a "la decidida apuesta por la innovación digital que este Tribunal Superior viene impulsando desde 2020 a través de su Agenda Estratégica", con proyectos de transformación en los que participan jueces, letrados, funcionarios, abogados y procuradores.

En el tramo final de su discurso ha lanzado un mensaje en defensa de la independencia judicial al asegurar que "la crítica a la actuación judicial es legítima y consustancial a la democracia; lo que no resulta aceptable son las descalificaciones y ataques personales, más aún cuando provienen de responsables públicos, porque minan la confianza ciudadana en la Justicia y, con ella, la fortaleza de nuestro Estado de Derecho".

Luna ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional de todos para preservar la independencia judicial, "entendida como una condición necesaria para la tutela efectiva de los intereses de los ciudadanos y no como un privilegio de los jueces", y ha concluido con un reconocimiento expreso a todos los profesionales de la Justicia en la Región.

El acto ha comenzado con la constitución de la Sala de Gobierno y la intervención del secretario de Gobierno, Javier Parra García, quien ha señalado que el TSJMU ha desarrollado entre 50 y 80 proyectos anuales estructurados en varios ejes estratégicos, entre ellos justicia abierta, atención a profesionales y usuarios, innovación y excelencia organizativa.

"Contamos con más de diez grupos de trabajo de automatización de procesos en los que jueces, LAJ y funcionarios colaboran activamente con ingenieros de la Dirección General de Transformación Digital", ha afirmado Parra García.

A continuación, el fiscal superior de Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, ha hecho un balance de la memoria de la Fiscalía autonómica.

Por último, se han entregado los diplomas del Consejo General del Poder Judicial a magistrados con 25 años de antigüedad y se rindió homenaje a los profesionales de la Oficina Judicial y Fiscal de Murcia por sus 15 años de funcionamiento.

También se han otorgado reconocimientos a la magistrada delegada de Igualdad, a los jueces y juezas de la 73ª promoción, al comité científico de la Unidad de Mediación Intrajudicial, a los responsables del sistema informático electoral de la Sala de Gobierno y a la comisión intercolegial de profesionales de justicia del Grupo Visor Horus.

La jornada ha incluido, asimismo, menciones a la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, homenajes póstumos a los LAJ Juan Antonio Molina y María Jesús Pérez, y un reconocimiento a los funcionarios jubilados durante el último año judicial.