Este lunes continúa las alertas meteorológicas por lluvias en la Región de Murcia

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su último boletín, ha informado de la continuación de las alertas naranja y amarilla por lluvias para este lunes en la Región de Murcia.

El aviso naranja, que finalizará a las 6.00 horas, afectará a las comarcas del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón. Las amarillas se circunscriben al Campo de Cartagena y Mazarrón, de las 6.00 a las 12.00 de este lunes, y al Noroeste, de las 14.00 a las 22.00 horas.

Asimismo, la Aemet alerta de la presencia tormentas, con posibilidad de granizo, en las comarcas del Guadalentín, Lorca y Águilas, hasta las 6.00 horas; y en el Campo de Cartagena y Mazarrón, hasta las 12.00 horas.