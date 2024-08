Martínez: "Solo VOX quiere proteger la identidad de España frente a la inmigración ilegal que fomentan el PP y el PSOE"

MURCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de VOX en la Asamblea Regional, Virginia Martínez, ha expresado su preocupación ante la creciente tensión en el Reino Unido, donde miles de personas han salido a las calles en todo el país para expresar su frustración y rabia tras el brutal asesinato de tres niñas en Southport el 29 de julio.

Martínez ha señalado que el Gobierno y los medios de comunicación han clasificado rápidamente a estos manifestantes como "racistas de ultraderecha". Sin embargo, cerrar el debate sobre la inmigración ilegal con etiquetas "no acallará el descontento generalizado que se está extendiendo por toda Europa".

A renglón seguido, ha subrayado que "este descontento no es solo por cuestiones de inmigración, sino porque muchas personas en el Reino Unido y en otros países europeos se sienten extraños en su propio país. Están frustrados al ver cómo los recién llegados, que nunca han contribuido, son los primeros en recibir subsidios, y están indignados por la creciente inseguridad que amenaza su bienestar y forma de vida".

"Hasta que los Gobiernos europeos no se enfrenten a la realidad y tomen medidas para controlar los flujos migratorios, hasta que no se ponga a los ciudadanos nacionales en primer lugar en lo que respecta a servicios sociales, y hasta que no se haga un esfuerzo real de integración en consonancia con los valores occidentales, no recuperaremos la armonía que hasta ahora hemos conocido", ha denunciado la parlamentaria.

Martínez ha asegurado que "no queremos que dentro de unos años veamos en las calles de España lo que estamos viendo en Reino Unido. Por ello, decidimos salir de los Gobiernos regionales porque no queremos ser cómplices de la inmigración ilegal masiva y porque era nuestra única respuesta a la agresión de Feijóo, quien rompió los pactos con una medida que sabía que nos impediría continuar".

En el mismo sentido, ha apuntado que "el bipartidismo no se conforma con legalizar a medio millón de inmigrantes ilegales, también quiere repartir a los menas e ilegales que siguen asaltando las fronteras por nuestros barrios".

"Solo VOX quiere proteger la economía, la seguridad y la identidad de España frente a la inmigración masiva que fomentan el PP y el PSOE", ha zanjado la diputada regional.