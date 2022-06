MURCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.200 personas con problemas de adicción de la Región fueron atendidas por Proyecto Hombre Murcia, según la memoria anual de actividades de 2021 elaborada por la Fundación Solidaridad y Reinserción: Proyecto Hombre Murcia, de la que se desprende, además, que la cocaína se mantiene como la sustancia más consumida entre los adultos que acuden a los programas y el cannabis entre los jóvenes.

La memoria ha sido presentada este jueves en el marco de un acto que ha contado con la participación, entre otros, del director general de Salud Pública y Adicciones, José Jesús Guillén; el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano; las concejalas de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales, Francisca Pérez, y de Salud y Transformación Digital, Esther Nevado; el presidente del Patronato Fundación Solidaridad y Reinserción, Tomás Zamora, y la directora del programa Proyecto Hombre Murcia, Asunción Santos.

Los datos recogidos ponen de manifiesto la incidencia en 2021 de los problemas de adicción en la ciudadanía murciana. Así, durante el pasado ejercicio fueron atendidas 1.242 personas, 891 de ellas con problemas de adicción y 351 familiares.

En cuanto a los perfiles, la entidad diferencia las características de la población atendida por edad y sexo. No obstante, establece dos perfiles generales caracterizados por una presencia mayormente masculina. El perfil es el de adulto con una edad media de 41 años, y hay diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a su empleabilidad y formación: ellos son activos laboralmente y sin estudios obligatorios básicos, y ellas tienen estudios medios y están inactivas laboralmente.

La sustancia con mayor índice de consumo en hombres fue la cocaína y en mujeres alcohol y cocaína. El perfil joven fue similar tanto para hombres como para mujeres, más común a los 21 años de edad, estudiantes y consumidores habituales de alcohol. Es en los hombres jóvenes en los que además existe una prevalencia en el consumo diario de tabaco y cannabis.

Cabe destacar el consumo problemático de alcohol entre la población atendida, que aumentó un 8% con respecto al año anterior entre los adultos. De forma habitual, el alcohol no es la sustancia por la que las personas acuden a tratamiento, "mostrando la escasa percepción de riesgo que entraña esta sustancia debido a la gran aceptación social de la misma", ha explicado Tomás Zamora.

Entre la población joven, el consumo problemático de alcohol está presente en el 21% de las atenciones realizadas, seguido por un aumento del juego patológico en un 13%.

El centro de día y sede de la entidad, ubicado en Murcia, dio cobertura a las demandas de más de 550 personas que buscaban asesoramiento sobre un problema adictivo propio o de un familiar. Además, en este centro, mediante el Programa Ambulatorio Intensivo, se atendió a 52 personas (43 hombres y 9 mujeres); a través del Programa Nocturno, a 102 (95 hombres y 7 mujeres); y del Programa Joven, a 80 (72 hombres y 8 mujeres).

En el Centro de Comunidad Terapéutica se ha atendido a través del programa homónimo a 101 personas en régimen residencial (90 hombres y 11 mujeres), de las que 14 formaron parte del Programa de Patología Dual, dedicado a fomentar itinerarios terapéuticos en aquellos casos que, además de una adicción, presentan un trastorno psicopatológico asociado.

Con respecto al total de atendidos por la entidad, los hombres siguen siendo la mayoría en los programas de tratamiento, tanto en adultos como en jóvenes. Asunción Santos, directora de la entidad, ha subrayado que "las mujeres que acceden a los programas de tratamiento de Proyecto Hombre solo representan el 10% de las atenciones, especialmente tras la pandemia".

Esto pone de manifiesto la vulnerabilidad que sufren las mujeres con problemas de adicción, sumado a la "doble penalización social que supone el ser mujer y padecer una conducta adictiva". Durante 2021, 46 mujeres fueron atendidas por el Programa de Mujer.

El compromiso de Proyecto Hombre Murcia con la sociedad murciana no abarca solo el tratamiento de las adicciones, sino también su prevención en los distintos sectores de la sociedad. En 2021, estas actuaciones alcanzaron a más de 4.500 personas.

En concreto, en el ámbito escolar, formado principalmente por alumnado de Primaria y Secundaria de centros privados y públicos de la Región de Murcia, se atendió a más de 3.900 alumnos y alumnas. También se alcanzó a más de 240 trabajadores a través de la prevención en el entorno laboral de empresas ubicadas en la Región.

Por último, se realizaron acciones formativas en prevención con más de 300 agentes comunitarios de distintas entidades como cuerpos de Seguridad y efectivos de Servicios Sociales y de Salud, entre otros.

CAMPAÑA MUNICIPAL SOBRE ADICCIONES

Durante el acto, el alcalde de Murcia ha presentado la campaña de sensibilización sobre las adicciones con y sin sustancia dirigida a los jóvenes y adolescentes del municipio, que lleva por título 'Tú no eres el raro', 'Tú no eres la rara'.

Esta campaña, realizada gracias a la colaboración de los servicios municipales de Salud del Ayuntamiento de Murcia y Proyecto Hombre a través de la Estrategia de Acción en Salud Mental, tiene como finalidad poner en valor hábitos saludables de vida (#YoNoApuesto, #YoNoFumo, #YoNoTomoCoca, #YoNoFumoPorros, #YoNoBeboAlcohol).

Serrano ha explicado que "el mensaje de la campaña es mostrar que lo normal no es consumir ni apostar. No hay que sentirse raro o rara por no hacerlo a pesar de la presión de grupo ya que la inmensa mayoría no tiene adicciones".

TALLERES DE PREVENCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS

Desde el Ayuntamiento de Murcia se han desarrollado distintos talleres de prevención en centros educativos del municipio.

Uno de ellos se denomina 'Activa-mente. Elecciones saludables Tengo mi lugar en la sociedad, ¡Quiero ser útil!', cuyo objetivo es fomentar las habilidades individuales que permiten dar respuestas responsables autónomas y críticas frente a la oferta, uso y consumos de drogas. En el curso 2020/2021 se realizaron 112 talleres en 15 centros educativos, implicando a 2.230 alumnos de Secundaria. Los datos provisionales del curso 2021/2022 son 83 talleres en 10 centros educativos y 1.651 estudiantes.

El 'Taller de prevención de adicciones' informa y forma al alumnado sobre los efectos adversos relacionados con las drogas, aportando información de los efectos del consumo y abuso de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias. En el curso 2020/2021 se realizaron 91 talleres en 14 centros educativos, implicando a 1.736 alumnos de Secundaria. Los datos provisionales del curso 2021/2022 son 56 talleres en 10 centros educativos y 1.056 alumnos.

'Las drogas a través de un objetivo' tiene por objetivo la prevención de adicciones y promueve la participación de jóvenes y adolescentes en la creación de cortometrajes en los que plasmen su propia visión sobre las adicciones. Trabajando en equipo y bajo la dirección y supervisión de profesionales, los alumnos son guionistas, actores y actrices y técnicosde su propio rodaje. En el curso 2020/2021 se realizaron 43 talleres en 7 centros educativos, con 938 estudiantes.

Con los 'Talleres de prevención de la adicción y buen uso de las nuevas tecnologías', se persigue llevar a cabo un abordaje multidisciplinar de la adicción a las nuevas tecnologías, planteando una propuesta de intervención en infantes y adolescentes con el fin de dotarles de las herramientas sociales y personales como forma de prevención y promoción de la salud, tanto física como psicológica. Durante el curso 2020/2021 participaron 599 alumnos de Primaria y 3.034 de Secundaria. Los datos provisionales del curso 2021/2022 son 68 talleres en 13 centros.