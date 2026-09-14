Más de 460 efectivos integrarán el dispositivo de seguridad de la Romería de la Fuensanta - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 460 efectivos de Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil y Cruz Roja participarán este martes, 15 de septiembre, en el dispositivo especial de seguridad y emergencias establecido por el Ayuntamiento de Murcia con motivo de la Romería de la Virgen de la Fuensanta hasta su Santuario.

La Policía Local desplegará efectivos durante la mañana y la tarde para controlar el tráfico y vigilar tanto el recorrido como la zona del Santuario y sus accesos. El dispositivo contará con una grúa, un equipo de transmisiones, una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano instalada junto a la explanada del Santuario y un dron para incrementar la vigilancia durante la Romería, según ha informado el Consistorio murciano.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento establecerá retenes preventivos en distintos puntos estratégicos para garantizar la capacidad de respuesta durante el recorrido, que se desarrollará entre las 9.00 y las 21.00 horas.

Protección Civil contará con dos drones y una ambulancia de Soporte Vital Básico, además de efectivos destinados a labores de vigilancia, asistencia y atención a los ciudadanos. El servicio también distribuirá pulseras identificativas para facilitar la localización de menores que puedan separarse de sus acompañantes durante la jornada.

El dispositivo sanitario de Cruz Roja estará formado por dos hospitales de campaña, uno de ellos situado en la explanada del Santuario, y dos Puestos Sanitarios Avanzados. También dispondrá de dos vehículos todoterreno, cuatro ambulancias de Soporte Vital Básico y dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado.

El Ayuntamiento ha recomendado a los asistentes seguir las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias, especialmente en los puntos de mayor concentración de personas y a lo largo del recorrido de la Romería.