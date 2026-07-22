Más de medio centenar de denominaciones entran a formar parte del callejero de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia rinde homenaje a vecinos ilustres del municipio e instituciones con nuevas denominaciones en plazas, calles y jardines, entre otros, sumando al callejero más de medio centenar de nuevos nombres. La Comisión para la Denominación de Calles, Espacios y Edificios Públicos, que preside el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha dado luz verde a un total de 51 nuevas designaciones y la propuesta de colocación de una escultura.

Estas propuestas, que también incluyen la asignación de los emplazamientos ya concretados en esta Comisión para tres nombres ya aprobados anteriormente, serán elevadas al Pleno ordinario de julio para su aprobación definitiva.

Entre las iniciativas se encuentra la creación del 'Parque Alcalde José Ballesta Germán' en Barriomar, en reconocimiento a su figura como regidor, Catedrático de Medicina, Rector de la Universidad de Murcia, y Consejero de Gobierno de la Región de Murcia, tal y como rezará la placa; y la denominación de la 'Rotonda José Giménez Godoy', ubicada en avenida Primero de Mayo intersección con la avenida Juana Jugán, por su trayectoria profesional como destacado empresario murciano del sector de artes gráficas que dedicó buena parte de su vida a impulsar, apoyar y dignificar el arte contemporáneo en la Región de Murcia.

Otras de las propuestas son la futura 'Plaza del Profesorado', rindiendo homenaje al colectivo docente y su contribución a la sociedad; la Calle 'Nuestro Padre Jesús Nazareno', coincidiendo con el 425 aniversario de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y el 'Jardín Francisco Chacón Jiménez' historiador y catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia, al jardín anexo al Mercado de Verónicas.

También la Calle 'Arquitecto José Antonio Rodríguez Martínez' en homenaje al arquitecto municipal autor de edificios emblemáticos como la Casa Díaz Cassou, y el de la Convalecencia; y la denominación al 'Escultor Anastasio Martínez Hernández', figura vinculada al arte y patrimonio de la Región de Murcia destacando la escultura del Monumento al Corazón de Jesús de Monteagudo, en el año que se cumple el centenario de su inauguración.

La comisión también ha dado luz verde para su aprobación en Pleno la colocación de una escultura conmemorativa en la que se realice un reconocimiento público a las instituciones de la Base Aérea, a la Escuela Militar de Paracaidismo y a la Patrulla Acrobática "LA PAPEA", frente al edificio de Aguas de Murcia, que refleje su vinculación histórica con el municipio y a su contribución al prestigio de la Región de Murcia.

También se propone la denominación de la 'Pasarela Juan Antonio Garrigós Saura', a la pasarela que conecta el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca con el Campus de Ciencias de la Salud, en recuerdo y homenaje como trabajador del Hospital.

PROPUESTAS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES

Del total de las 51 nuevas denominaciones, 38 corresponden a diferentes Juntas Municipales. Asimismo, la comisión ha dado luz verde a 3 expedientes para asignar ubicación concreta a nombres que ya habían sido aprobados anteriormente.

En Alquerías se propone la denominación de la Calle 'Marco Aurelio Chumillas Fernández'; en La Arboleja 'Carril Soto de los Leales'; En Baños y Mendigo, el jardín y recinto de fiestas de la pedanía llevará el nombre de 'Josefa Solano Antolinos 'Pepa', y en Barrio del Progreso cambio de la denominación de la Calle Transformador por 'Josefa la Picota'

En Beniaján se propone la Plaza de Patricio Barceló "El Chulibes". En Era Alta, la actual Plaza San Bartolomé pasará a denominarse 'Plaza Tomás Mirete Salmerón-Tomasito', destacado miembro de las tradicionales campanas de auroros y cuadrillas de música de la Huerta de Murcia, y el cambio de denominación de un tramo de la Calle José Conesa Giménez por la Calle 'Dolores Conesa Cano', conocida como 'Mama Lola'.

En El Esparragal se propone para el callejero también nuevas denominaciones como la Calle 'Molduras'; la Calle 'Auténticos Huertanos', como tributo a la figura histórica del huertano; la Calle 'Regadío Tradicional', en homenaje al milenario sistema de acequias, azarbes y costumbres agrícolas que dieron origen a la Huerta de Murcia; y la Calle 'Los Largos', recuperando el nombre tradicional por el que históricamente se ha conocido el entorno donde se ubica.

En El Palmar, el Polideportivo Municipal pasará a denominarse 'Polideportivo Silvia Lloris', futbolista profesional española nacida en la pedanía, jugadora del Atlético de Madrid, integrante de la selección española femenina campeona del mundo sub-20 y bicampeona de Europa sub-19.

El Ayuntamiento también rinde homenaje a vecinos comprometidos con su pedanía en el caso de El Raal, con la denominación de la 'Vereda de los Pellicer'; en Los Ramos se propone el 'Jardín San Pedro Apóstol'; en La Raya el 'Carril El Pereticas', y la Senda Pedro Luis Molina 'El Paulino'.

En Rincón de Beniscornia 'Carril de Casianos', recuperando un nombre tradicional relacionado con la familia que regentó el Molino de los Casianos. En San Benito-Patiño se propone cambiar el nombre del vial conocido como Carril de la Condesa en el tramo comprendido entre el camino del Cebadero y la Ronda sur por el nombre de 'Carril de Juan Gálvez', y el 'Carril de las Flores'.

Otros acuerdos propuestos por Juntas Municipales es el del 'Carril del Liebre' en San Ginés', y 'Carril Villa Tere' en Torreagüera.

Por otro lado, en Zarandona su Junta Municipal ha propuesto la denominación de 16 nuevas calles recientemente urbanizadas en la pedanía y de un edificio público.

Entre ellas figuran la Calle Antonio Martínez Tenza, fundador de la Peña Huertana El Esprefollo; la Calle Toni Pérez Travel, destacado por su actividad social; la Calle Juanito Herrero Carmona, impulsor de la creación de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Paz; y la Calle Alcaldesa Pedánea Purificación Manzano Balibrea, primera mujer alcaldesa pedánea.

También se crearán la Calle Antonio Hernández (El Paleras), presidente del Centro de Mayores de Zarandona; la Calle José Ruiz y Antonia Fuentes, cantantes folclóricos conocidos como 'El Alpiste' y 'La Lechuga'; la Calle Encarna Esteban, conocida como 'La Tía Nena la Arguella'; la Calle Cofradía Cristo de la Paz; la Calle Ascensión Bernal García, cofundadora de la primera fábrica de moda nupcial; la Calle Guerreras Contra el Cáncer-Zarandona; la Calle Comisiones de Fiestas de Zarandona; la Calle Hermanas Reparadoras y la Calle Maestra Francisca Fe Montoya, reconocida profesora, dibujante e ilustradora.

Las nuevas vías incluirán además referencias a efemérides y acontecimientos como Calle Murcia 1200; Calle 175 Aniversario, por la conmemoración del primer Bando de la Huerta y Entierro de la Sardina; y Calle Arrecife, capital de la isla de Lanzarote.

Asimismo, la nueva Sala de Estudios 24h de Zarandona llevará el nombre de Isabel Vallejo Mellado, profesora muy vinculada a la pedanía y recordada por su labor educativa.

La comisión también ha informado favorablemente de la asignación de ubicación a varias denominaciones aprobadas anteriormente. Así, el Paseo Arquitecto Vicente Garaulet se denominará al paseo situado entre el Puente Viejo y la pasarela Manterola, paralela a la calle Plano de San Francisco; la Plaza Registradora Beatriz Blesa estará situada junto al edificio Centrofama; y la Glorieta Inés Salzillo se denominará a la zona que sirve de acceso entre la calle San Nicolás y la Plaza Mayor de la capital.

Por otra parte, se han tramitado expedientes de corrección de acuerdos anteriores para la modificación de nombres, pasando a ser Carril Torre de los Cerezos, en La Arboleja, y Calle Pedáneo Baltasar López Ruiz, en Santo Ángel.