Publicado 21/02/2020 14:11:29 CET

MURCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Región comparte con los agricultores sus demandas de precios más justos. Óscar Urralburu, representante regional en Murcia, ha señalado que "son especialmente los pequeños y medianos los que más sufren la tiranía de las grandes distribuidoras y comercializadoras".

Por ello, desde Más Región Urralburu ha querido trasladar el apoyo a los agricultores de la Región "que ven cómo el dinero que reciben por sus productos no se ajusta, ni de lejos, a lo que aportan a la sociedad. Los productores no cubren en muchos casos los costes de producción y no tienen garantizada una renta digna".

Urralburu ha asegurado que entre las soluciones está la "necesaria y urgente" reforma de la ley 12/2013, una ley que afecta a las medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria cuyo desarrollo "no ha podido impedir la grave situación de dependencia de nuestros productores y productoras".

Por otra parte, ha subrayado que desde Europa "vienen nubes negras acerca de la PAC. Nos preocupan los recortes ya anunciados de la futura Política Agraria Común que mantiene en vilo al campo. El Ejecutivo español debe pelear para evitar cualquier recorte que afecte al sector en España. La Región de Murcia va a sufrir especialmente por el recorte de los fondos destinados a Desarrollo Rural", señala.

Finalmente, el representante de Más Región de Murcia ha incidido en que "hay que apoyar al máximo a las cooperativas agrarias. Hay que reivindicar sus derechos evitar la atomización del campo que les impide negociar en mejores condiciones con las grandes empresas de distribución y así ver garantizados sus derechos".