Las mejores hamburguesas de España se citan en Molina de Segura para alzarse con 'The Burger Cup'

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

The Burger Cup llega a Molina de Segura. El alcalde, José Ángel Alfonso, ha anunciado esta mañana que el recinto REMO acogerá este evento nacional, del 21 de noviembre al 1 de diciembre, "ocho días para degustar las mejores hamburguesas de España, rodeados de buen rollo, música y sorpresas para disfrutar con amigos y familia. Nuestro recinto de eventos, REMO, reunirá las hamburgueserías más top de España para competir en un festival único".

Desde el 21 de noviembre hasta el 1 de diciembre, cada jueves a domingo, se podrá disfrutar de auténticas burgers y votar por la favorita del evento a alzarse con el título de mejor burger de España 2024. ¿Qué hamburguesa se llevará el título en esta edición murciana? El público decide.

"Durante estos días -explica la concejala de Comercio, Pilar Galindo-, el recinto se llenará de música, buen ambiente y los sabores más auténticos de todo el país, todo ello con entrada gratuita". El horario es: los jueves, de 19.00 a 00.00 horas; y el fin de semana (de viernes a domingo), de las 13.00 horas hasta la 01.00 de la madrugada.

Las 14 hamburgueserías que participarán en esta edición de The Burger Cup en Molina de Segura son Vibra Burger (Cuenca); BDP Burger (Madrid); Rancho de Santa África (Madrid); Nache's (Ávila/Segovia); Smokie Madriz (Madrid); Chaveto Smoked Lovers (Madrid); The FoodBab (Murcia); Neho World (Valencia); Ficus Burgers; Wismar Burger; Smash Hiro; BDP Donas; Vaxto Crazy Food; y Blitz Smash Burger.

Además de las burgers, a los asistentes les esperan patatas fritas a toneladas y los increíbles postres de los chicos de BDP Donas, que estarán a cargo de endulzar la experiencia con sus donas irresistibles. Y por si fuera poco, The Burger Cup promete entretenimiento para todas las edades: conciertos en vivo, sesiones de DJ, actividades para todas las edades y talleres donde los más pequeños podrán aprender a preparar su propia hamburguesa.

El evento cuenta con el apoyo de importantes patrocinadores, como el Ayuntamiento de Molina de Segura, Coca-Cola, Glovo, Heinz, Cerveza El Águila y Turismo de Sevilla, lo que garantizará una experiencia redonda.

En su compromiso social, The Burger Cup colabora con la Asociación VivELA, destinando los beneficios obtenidos de la venta del vaso solidario a la lucha contra la ELA. Ismael Gómez, portavoz de The Burger Cup, asegura que, "desde que lanzamos este evento en 2023, hemos buscado llevar las mejores hamburguesas de España a diferentes ciudades, acercando una experiencia gastronómica única a lugares donde normalmente no es posible disfrutarlas. Además, nuestra apuesta por la música en directo con bandas emergentes y locales en cada edición hace que cada evento sea especial".