Miguel Poveda protagoniza la noche del Festival del Cante de las Minas

El presidente del Senada, Pedro Rollán, recogió la Medalla de Oro del Festival para la institución



LA UNIÓN (MURCIA), 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Miguel Poveda protagonizó la noche de este viernes en el Festival del Cante de las Minas que se celebra desde el miércoles en La Unión. Poveda recordó durante su actuación en el Mercado de La Unión como en 1993, con tan solo 20 años, logró la 'Lámpara Minera'. "Para mí estar aquí es casi religión", afirmaba poco antes de adentrarse en los versos de Federico García Lorca y su 'Poema del Cante Jondo'.

La nueva gira de Poveda, que apenas lleva unos meses en marcha, recopila 12 de los 55 poemas de esta obra. "Los escribió como una oda de amor al cante y con ese mismo amor quiero ponerle mi voz", anticipaba. Con golpes percusivos y su cuadro en el escenario - formado por Jesús Guerrero, Carlos Grilo, Los Makarines, 'El Londro' y Paquito González- sonaba '¡Ay!', la caña que abre este proyecto. Continuó con 'Juan Breva', por malagueña y verdial, para seguir con cantiñas en la 'Baladilla de los tres ríos'. 'La soleá' y el 'Retrato de Silverio', este último para poner en valor la siguiriya.

Tras un homenaje a 'La Guitarra' junto a Los Makarines, destacando el trabajo de Jesús Guerrero para crear 'Poema del Cante Jondo', llamó a Juan Ramón Caro a que le acompañara en el escenario, reviviendo aquel momento de 1993 en el mismo escenario. "Yo no vine solo a este pueblo. Él fue quien me impulsó y me acompañó para presentarme a las pruebas selectivas y conoce los cantes y los toques de aquí como si aquí hubiera nacido", presentaba a su amigo antes de empezar con los cantes mineros.

Le cantó a Piñana y a Pencho Cros, a sus maestros, y le dedicó los cantes a Francisco Contreras 'El Bongui', ganador de la 'Lámpara Minera' hace 30 años y que se encontraba entre el público y acabaron con la minera conjunta que Caro recoge en su último disco 'Caríssimo' y que cuenta cómo vivieron aquel momento.

Jesús Guerrero también tuvo un encuentro con la intimidad de su guitarra en la 'Catedral del Cante' junto a Paquito González, al que siguió la 'Canción de la madre de Amargo' y unos tangos de 'Encuentro', para cantarle a Sevilla. "Siempre he mirado hacia el sur desde mi Badalona", presentaba el cantaor, anunciando un cante 'a su aire', sin encajarlo en ningún palo flamenco. Con una imponente 'Saeta' a ritmo de tambores, y una bulería que mostró el 'Paisaje' de Lorca, el público se puso en pie para alabar a uno de sus cantaores más queridos.

Además, Poveda donó la taquilla de esta gala a la Fundación Cante de las Minas para que continue con la preservación y difusión del flamenco y los cantes mineros.

MEDALLA DE ORO PARA EL SENADO

El Festival Internacional del Cante de las Minas entregó la 'Medalla de Oro' al Senado del Reino de España por "su defensa y apoyo a la cultura, y específicamente al flamenco, haciendo un trabajo vital en la labor de difusión de este arte por todo el país". Su presidente, Pedro Rollán, afirmó que "es la cultura la que nos construye como individuos y somos las instituciones las encargadas de velar por la supervivencia de esa realidad".

Para Rollán, "hablar de cultura es hablar de nuestros orígenes". Por eso se fue hasta el origen del Cante de las Minas, recordando a Juanito Valderrama. "Para los grandes hitos siempre hay un detonante y ese buen detonante se llamaba Juanito Valderrama, uno de los más grandes tipos que ha tenido este país", afirmó. El presidente del Senado recordó la importancia conservar los cantes mineros y "la necesidad de transmitir ese arraigo a las generaciones futuras".

Además, apuntó que recibir este galardón es "un honor y una oportunidad única" para, además, demostrar el compromiso del Senado "con el arte en general y con el flamenco en particular". Y puso en valor ser la segunda institución en obtenerlo, ya que hasta el momento solo la Casa Real tenía este galardón.

"Reconocer a las instituciones que trabajan por la cultura es obligatorio para que aquellos que somos humildemente referente cultural podamos señalar el camino de lo que consideramos óptimo", expuso el presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata, añadiendo que "defender la cultura es la obligación que tenemos todos los representantes públicos".

Al acto asistieron la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez; el consejero de Presidencia y Acción Exterior, Marcos Ortuño; las diputadas Isabel Borrego y Miriam Guardiola, y los senadores Francisco Bernabé, José Ramón Díaz de Revenga, Violante Tomás y Antonia López.

PROGRAMA PARA ESTE SÁBADO

El Ballet Nacional de España protagoniza la segunda noche de galas flamencas, en una gala ofrecida por el diario La Verdad con su espectáculo 'Estampas Flamencas'. Al finalizar su actuación los miembros del Ballet Nacional descubrirán una placa conmemorativa en la 'Avenida del Flamenco'.

El galardón 'Catedral del Cante' será otorgado a la República de Italia, que recogerá su embajador, D. Giuseppe Buccino Grimaldi, en el Salón de Actos de la Casa del Piñón a las 20.00 horas. En ese mismo acto tendrá lugar una conferencia bajo el título 'El flamenco en Italia' a cargo de la bailaora italiana Silvia Martín y el flamencólogo José Manuel Gamboa. La 'madrugá flamenca' la protagonizarán: la bailaora Mamen Baños, el cantaor José Antonio Chacón y el guitarrista Pablo Barrionuevo. Será en el Restaurante Stromboli.