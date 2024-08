Hiba Abouk recoge el Castillete de Oro del Festival del Cante de las Minas

MURCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actriz Hiba Abouk ha recogido este viernes el Castillete de Oro, el máximo reconocimiento del Festival del Cante de las Minas, según han informado desde la organización en una nota de prensa.

Volvía de esta manera a La Unión, lugar que ya visitó en 2004 para ver a Paco de Lucía. La actriz fue galardonada por el Festival "por su apoyo al flamenco y su pasión por este arte" y aseguró estar "muy contenta de estar aquí y muy orgullosa, porque para mí es un honor", según afirmó durante la tertulia que mantuvo junto al periodista Juan Ramón Lucas, que la definió como "una de las actrices más conmovedoras de la pantalla actual".

Así, confesó que nunca imaginó que iba a recibir este premio que han recibido grandes nombres a los que admira y explicó que su amor por el flamenco comenzó cuando buscó quién era el mejor cantaor y dio con Camarón, por lo que "empecé a escucharlo y luego me fui aún más atrás, a Caracol, La Niña de los Peines, fui investigando y me cautivó". Ahora afirma que no hay día en que no escuche flamenco; un flamenco que para ella es "verdad" y que se plasma en el arte de la improvisación de los músicos de este género, y que disfruta en "cada reunión donde hace falta alegría".

"Entre amigos nos reunimos, porque tengo muchos amigos músicos, y siempre hay música en directo y suele ser por bulerías", contó. Pero también le acompaña el flamenco para trabajar, ya que afirmó que le ha ayudado a llegar a sentimientos durante la preparación de sus personajes. "La música, al ser tan abstracta, es muy buena para generarte sensaciones y para trabajar. A mí una soleá o un fandango me pueden ayudar a concentrarme", aseguró.

La actriz, que estuvo en la escuela madrileña Amor de Dios aprendiendo baile flamenco durante un tiempo, se puso como tarea de nuevo curso volver a retomar esta "asignatura pendiente" y volver a bailar. Abouk quiso poner en valor al Cante de las Minas por defender "un cante tan nuestro". "Gracias porque es cultura de España y es nuestra identidad", concluyó.