Murcia avanza en Amiens en la incorporación de buenas prácticas europeas de turismo 'slow' a los destinos de la Región

Foto de grupo de la delegación de la Región de Murcia desplazada a Amiens (Francia), junto al resto de participantes del sexto Encuentro temático interregional y visita de estudio del proyecto europeo 'SlowDown'. - CARM

MURCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha avanzado esta semana en Amiens (Francia) en el intercambio de experiencias vinculadas al turismo 'slow' durante el sexto Encuentro temático interregional y visita de estudio del proyecto europeo 'SlowDown', financiado por la Unión Europea a través del programa Interreg Europe.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, participó junto al resto de socios europeos en las sesiones de trabajo dedicadas a analizar los avances del proyecto, la mejora de las políticas turísticas y los próximos pasos para trasladar los resultados a los diferentes territorios participantes.

La directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, señaló que "el objetivo no es solo conocer qué está funcionando en otros territorios europeos, sino conseguir que ese intercambio se traduzca en mejoras concretas para nuestros destinos y poder medir después sus resultados".

Durante el encuentro se abordaron también los procesos de transferencia que distintos socios desarrollarán en sus territorios. En concreto, la delegación murciana conoció el trabajo planteado por dos de ellos para trasladar experiencias aprendidas en 'SlowDown' a sus respectivos destinos, lo que permite compartir metodologías y analizar su aplicación práctica.

Junto a las sesiones técnicas, los representantes regionales visitaron iniciativas de Amiens que combinan patrimonio, naturaleza, movilidad sostenible, gastronomía y producto local. Entre ellas, los Hortillonnages, uno de los espacios paisajísticos más singulares de la ciudad, así como otras propuestas que muestran cómo los recursos propios del territorio pueden integrarse en experiencias turísticas sostenibles.

CARAVACA Y MORATALLA PARTICIPAN EN LA TRANSFERENCIA AL TERRITORIO

La delegación regional contó también con los alcaldes de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y de Moratalla, Juan Pascual Soria. La Consejería ha promovido la participación de ambos municipios para acercar directamente este conocimiento a los destinos y analizar las posibilidades que ofrece el 'slow tourism' en territorios con importantes recursos culturales, naturales y gastronómicos.

Reverte destacó que "Caravaca y Moratalla cuentan con patrimonio, naturaleza, gastronomía, tradiciones y una identidad propia que ofrecen importantes posibilidades para este modelo turístico. Queremos que el conocimiento que adquirimos en Europa llegue a los municipios de la Región y pueda convertirse en nuevas oportunidades para los destinos y sus empresas".

La iniciativa 'SlowDown' reúne a socios de diferentes territorios europeos para compartir experiencias y mejorar las políticas públicas relacionadas con el turismo 'slow', una modalidad en la que se promueven modelos más sostenibles y vinculados a los recursos locales.