Murcia despide el 2019 con el mejor dato histórico de accidentalidad mortal en las carreteras

Actualizado 03/01/2020 14:33:45 CET

Descienden un 24% los fallecidos en las carreteras interurbanas de Murcia

MURCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El año 2019 acabó con un total con 34 personas muertas en las carreteras interurbanas de la Región, un 24 por ciento menos que en 2018, de manera que se trata del mejor dato histórico de accidentalidad mortal en Murcia junto con los años 2012 (32 fallecidos) y 2015 (26 fallecidos).

Según ha destacado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez, en 2019 la situación de la accidentalidad mortal "mejoró significativamente", ya que el número de fallecidos en vías interurbanas de la Región de Murcia descendió un 24% respecto a 2018.

Acompañado de la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, y el capitán de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Agapito Cánovas, el delegado ha señalado que aunque la accidentalidad aumentó un 6%, el número de personas fallecidas en accidentes de tráfico paso de 45 a 34, lo que supone 11 menos que en el año anterior. También es un dato positivo el descenso del 21% en el número de víctimas hospitalizadas o heridos graves por dichos accidentes.

La accidentalidad descendió sobre todo durante la semana con un 27,27% (23 a 18), y disminuyó en fin de semana el 21,73% (22 a 16). El mayor descenso de fallecidos se produjo en horario nocturno, con un 57,14% (17 a 22), pues en el horario diurno ha aumentado un 29% (28 a 12).

En lo que respecta al tipo de vehículo, han descendido los accidentes en camión un 50% (2 a 1), en turismos un 45% (20 a 11), y en motocicleta un 9% (11 a 10). Sin embargo, aumentaron un 100% de los fallecidos en furgoneta (2 a 4) y un 50% en ciclomotor (2 a 3). No obstante, es una buena noticia que hayan disminuido las peatones que han resultado fallecidos en un 43% (7 a 4) y sólo un ciclista perdió la vida.

Llama la atención que el 31,25% de los fallecidos no hacía uso del cinturón, pues a pesar de hacer disminuido de 22 a 16, aún se elevan a cinco personas las que no hacían uso del mismo. También se produjeron 4 muertes por no hacer uso del caso y una por el mal uso del mismo.

Por su parte, el 30% de los fallecidos lo fueron en vías convencionales, mientras que el 13,33% perdieron la vida en autovía o autopista. En cuanto a las edades, disminuyeron las víctimas mortales de 31 a 50 años (24 a 13) y mayores de 61 (12 a 4). Sin embargo, aumenta el número de muertes hasta los 30 años (6 a 11), y también en la franja de edad de 51 a 60 años (2 a 6),

También se ha producido una disminución de conductores fallecidos del 6,67% (31 a 28) y de forma más acusada en el número de usuarios, que desciende el 71,42% (7 a 2), y de peatones que baja al 42,85% (7 a 4). En lo que respecta al sexo, disminuyeron las víctimas mortales hombres en un 11,76%, y en el 63,63% la de mujeres.

TÓXICOS DE VÍA INTERURBANA

Por su parte, la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez, ha informado de la campaña de control de alcoholemia y consumo de drogas en la conducción llevada a cabo entre el 1 de enero y el 30 de noviembre.

Así, de los 28 fallecidos analizados había presencia de alcohol, drogas u otras sustancias en 14, lo que representa el 50%. De 23 de esos conductores analizados hasta el momento, 14 mostró presencia de algún tóxico, lo que representa el preocupante porcentaje del 61%.

Igualmente, 10 de los 28 fallecidos tenían presencia de alcohol (35,7%), otros 3 mostraban presencia de drogas u otras sustancias (10,71%) y en un caso aparecía presencia de consumo de alcohol y drogas (3,71%).

Jerez ha señalado que se han podido determinar que en 19 casos, el accidente se produjo por salida de la vía (57,57%), en 8 situaciones lo fue por colisión (24,24%), en 2 casos hubo colisión y atropello (6,06%), en otros 3 se produjo atropello (9,09%), y en un solo caso se produjo una colisión frontal (3,03%).

En cuanto a las causas de los accidentes, las más frecuentes se produjeron por distracción con un total de 16 casos, de los que 12 lo fueron por distracción, 3 por distracción debido a cansancio o sueño y 1 caso por distracción al no respetar la prioridad.

La segunda causa que mayores muertes provoca es la velocidad inadecuada, que se produjo en 9 casos (27,27%), siendo muy inferiores los casos provocados por no respetar la prioridad de paso (2), maniobras incorrectas (1), invasión de sentido contrario (1), irrupción del peatón (1), o no mantener los intervalos de seguridad (1).

En lo que respecta a la accidentalidad en las vías urbanas, el delegado del Gobierno ha informado que 2019 acabó con 11 personas fallecidas, dos menos que en 2018, produciéndose un descenso del 15,3%. Éstas disminuyeron un 20% los fines de semana (de 5 a 4), mientras que el 63,6% murieron en accidentes de día de semana, en un 81,8% en horario diurno.

De las personas fallecidas, las más vulnerables, alcanzando el 81,8%, fueron los motoristas (4), peatones (4) y ciclista (1). Hasta el 15 de noviembre de 2018, 5 de los 7 conductores que perdieron la vida presentaban tóxicos, lo que representa un 71,42%.

Finalmente, Francisco Jiménez, ha pedido a los ciudadanos prudencia en los desplazamientos que se producirán en las festividades navideñas pendientes, y fundamentalmente en la operación de regreso, que principalmente se concentrará este lunes, ya que "lo importante es llegar a casa".