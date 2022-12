Murcia y otras 5 CCAA exigen al Gobierno una reunión para trabajar sobre la nueva adenda de los fondos europeos

Denuncian la "mala ejecución y diseño" de la aplicación de los fondos por parte del Gobierno central y proponen "cogobernanza real"



MURCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas de Madrid, Galicia, Castilla y León, Andalucía y la Región de Murcia han exigido una reunión al Gobierno central con el objetivo de "trabajar sobre la nueva adenda de los fondos europeos", según han informado fuentes del Gobierno murciano en un comunicado.

Los consejeros de Economía de estas regiones han denunciado que el Ejecutivo central "incurre en los mismos errores de falta de diálogo y transparencia en la solicitud de la parte de préstamos de los fondos europeos".

"Lo mínimo que se puede pedir es hablarlo con las comunidades. Los fondos europeos no son patrimonio del Gobierno, sino que pertenecen a todos los españoles", han señalado, para recordar que los 84.000 millones de euros de este segundo tramo computarán como deuda y los tendrán que ejecutar "este gobierno y el siguiente".

Los consejeros han denunciado la falta de "diálogo, negociación y debate" del Gobierno con las autonomías en el diseño y planificación de la solicitud de los 84.000 millones de euros de créditos a la Unión Europea, la adenda o segunda parte de los fondos adjudicados a España dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Asimismo, han lamentando que el Gobierno vuelva a incurrir en "los mismos errores" que con el diseño del plan de ejecución de los fondos europeos y "no haya negociado con las comunidades autónomas las líneas de inversión, los objetivos o los hitos".

Las seis comunidades han considerado "una auténtica incongruencia del Gobierno" la falta de diálogo cuando el Gobierno prevé que sean las propias regiones las que movilicen estos préstamos a través de un fondo, además de los mecanismos ICO. "La falta de cogobernanza y transparencia de la que hace gala el Gobierno" esconde, según las autonomías, "claras debilidades" que "alejan la posibilidad real de éxito" en el desarrollo de un plan que es "una oportunidad histórica para España".

Los consejeros han insistido en que no pueden compartir lo afirmado por el Gobierno cuando indica que "el proyecto de adenda es fruto del intenso dialogo con las comunidades autónomas" o "tras un intenso proceso de consulta con las administraciones territoriales" pues no responde a un proceso abierto de dialogo, consenso y debate. De hecho, han apuntado que hasta el anuncio del Ejecutivo las comunidades autónomas "no teníamos conocimiento del nuevo Plan y hemos podido conocerlo por la información trasladada a través de la prensa".

En este sentido, han destacado los antecedentes de la negociación y aprobación del Real Decreto 36/2020 de fondos europeos, que "resta credibilidad al Gobierno", mostrando cómo la ejecución del plan "es escasa", las reformas pactadas "no se cumplen" y las convocatorias de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) "no alcanzan lo previsto".

Por otro lado, los consejeros han remarcado que la adenda al plan que ha aprobado el Gobierno profundiza en "las carencias" del plan inicial y "no contiene ningún mecanismo de transparencia"; a la par que han criticado que "la vicepresidenta Calviño ha utilizado esta solicitud para encubrir insolvencias del plan anterior y pedir más tiempo para el cumplimiento de los compromisos".

"Sorprende que el Gobierno haya utilizado alguna reunión de hace tiempo para defender y justificar ente Bruselas que ha habido diálogo, tal y como pide la Comisión", han subrayado los responsables de las comunidades autónomas, tras lo que han afirmado que "queda ya poco tiempo para revertir la mala ejecución y diseño de la aplicación de los fondos europeos".

Por ello, han propuesto "una cogobernanza real con comunidades y ayuntamientos junto con la aplicación de incentivos fiscales que permitan ir mucho más deprisa en la ejecución".

Los dirigentes autonómicos han sostenido que lo primero que hay que hacer es" sentarse con las comunidades, ayuntamientos, sindicatos y patronal y con las entidades financieras". "Tendríamos que implicar a las entidades financieras, que fueran partícipes, como hace el ICO, en un porcentaje de esos importes, para que haya una corresponsabilidad en el riesgo y, a partir de ahí, intentar trasladar a todo el mundo la histórica oportunidad que tenemos como país", han agregado.

Del mismo modo que en las diferentes fases de la tramitación del Plan de Recuperación, "las comunidades continuarán trabajando leal y constructivamente para que los fondos europeos promuevan la verdadera transformación económica y social que España necesita, manteniéndose a la altura que requiere nuestro país", han añadido.

PETICIONES DE LAS CCAA

Por todo ello, los consejeros encargados de la gestión de los fondos europeos han solicitado, en primer lugar, la convocatoria "urgente" de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación dependiente del Ministerio de Hacienda, que "lleva sin reunirse desde agosto de 2021".

También han reclamado una reunión con las comunidades para trabajar sobre la nueva adenda que afecta tanto al incremento del Plan, como a la parte de préstamos que se va a solicitar, así como habilitar los instrumentos necesarios para dotar de mayor transparencia la ejecución de los fondos --entre otros, el CoFFEE-- y que permita una mejor valoración del estado actual del Plan de Recuperación.

Por último, han considerado necesario "transparentar la información en el seguimiento de la gestión de los PERTE".