Murcia Río logra la bandera de Sendero Azul 2026 por el Paseo Fluvial Río Segura-Contraparada

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha obtenido su segunda bandera Sendero Azul 2026 para el Sendero Paseo Fluvial Río Segura-Contraparada, consolidando así su modelo de ciudad impulsado por el alcalde José Ballesta y el proyecto Murcia Río para lograr un municipio más verde, saludable y sostenible y sumando este reconocimiento al ya logrado por el Sendero Río Margen Izquierda.

Este nuevo galardón convierte al Paseo Fluvial Río Segura-Contraparada en el segundo itinerario del municipio distinguido con la Bandera Sendero Azul, un sello de calidad ambiental y turística que acredita el cumplimiento de exigentes indicadores.

El sendero, con una longitud aproximada de 11.500 metros, se inicia en la explanada del Plano de San Francisco y finaliza en el Centro Medioambiental de la Contraparada.

Con un ancho medio de 5,5 metros, dispone de zonas peatonales y carril bici en ambos sentidos y presenta un trazado prácticamente llano, lo que garantiza su accesibilidad para familias, personas mayores y usuarios con movilidad reducida, gracias también a su señalética adaptada.

El itinerario discurre por la Huerta de Murcia, enclave de extraordinario valor ambiental, cultural e histórico, ofreciendo una perspectiva privilegiada de la ribera del río Segura y de los ecosistemas asociados.

A lo largo del recorrido se encuentran espacios emblemáticos del entorno urbano y huertano, acequias tradicionales y elementos vinculados a la cultura hidráulica, así como infraestructuras contemporáneas integradas de forma respetuosa en el paisaje.

Desde el punto de vista ambiental, el Paseo Fluvial forma parte del proyecto Murcia Río, centrado en la recuperación paisajística y ecológica del entorno del Segura, según informa el Consistorio en un comunicado.

Se han mantenido y reforzado especies arbóreas autóctonas como álamos, olmos y almeces, priorizando la flora propia del ecosistema y limitando aquellas especies que puedan suponer un riesgo para la biodiversidad local.

Asimismo, se han incorporado arbustos de ribera para favorecer la proliferación de ecosistemas autóctonos, y el diseño del trazado se ha adaptado a su ubicación en zona inundable, atendiendo a criterios de seguridad.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha destacado que "la obtención de esta segunda bandera Sendero Azul es un reconocimiento al trabajo constante que venimos realizando para consolidar a Murcia como un destino de turismo sostenible, vinculado a la naturaleza, al patrimonio y a la calidad de vida".

Este galardón refuerza "la apuesta por un turismo respetuoso con el medio ambiente, capaz de generar actividad económica y empleo sin renunciar a la protección de nuestros recursos naturales".

El nuevo Sendero Azul es idóneo para realizar la ruta de los 10.000 pasos recomendada por las autoridades sanitarias y coincide con la ruta de Levante del Camino de Caravaca Jubilar, lo que refuerza su atractivo para senderistas y peregrinos. Es apto para recorridos ciclistas o en patines, siempre desde el respeto al resto de usuarios y al entorno natural.

"El proyecto Murcia Río es una apuesta estratégica por transformar la relación de la ciudad con su río, recuperando espacios degradados y convirtiéndolos en corredores verdes accesibles, seguros y de calidad", ha destacado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

En este sentido, Guillén ha añadido que "este segundo Sendero Azul demuestra que Murcia está consolidando un modelo de desarrollo urbano que integra sostenibilidad, innovación y respeto por el patrimonio natural e histórico".

Con esta segunda Bandera Sendero Azul, el Ayuntamiento de Murcia refuerza su posicionamiento como ciudad comprometida con la sostenibilidad, la educación ambiental y la puesta en valor de su patrimonio natural y cultural consolidando el proyecto Murcia Río.

De esta forma, al renovar también la primera bandera que se logró, Murcia cuenta con un itinerario que recorre desde la Fica hasta la Contraparada, consolidando el río Segura y su Huerta como ejes vertebradores de desarrollo y calidad de vida, avanzando hacia un modelo de ciudad más limpia, más verde y más saludable.