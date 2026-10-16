Murcia Shops Forum reivindicará el 20 de octube la experiencia de compra como clave para impulsar el comercio local - CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de Murcia Shops Forum reivindicará la experiencia de compra como elemento diferenciador del comercio local, con una jornada que reunirá el próximo martes 20 de octubre en el Teatro Circo de Murcia a profesionales y comerciantes para compartir estrategias e iniciativas que conecten con los clientes a través del asesoramiento, la confianza y el trato personal.

El encuentro prevé reunir a unas 300 personas y destinará la recaudación de las entradas, con un precio de diez euros, a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región de Murcia (AFACMUR).

La presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, Miryam Fuertes, ha presentado este viernes el encuentro junto al consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, y representantes de algunos de los comercios participantes. La iniciativa está organizada por la Cámara de Comercio con la cofinanciación del Gobierno regional, en el marco del Plan Director de Impulso al Comercio 2026-2030.

Bajo el lema 'The Shops Must Go On', la jornada abordará cómo los establecimientos físicos pueden adaptarse a los cambios del mercado, diferenciarse y conseguir que los clientes quieran volver. "Las tiendas tienen que seguir adelante. Pero no de cualquier manera. Tienen que evolucionar, adaptarse a los tiempos, diferenciarse y conseguir que sus clientes quieran volver", ha señalado Fuertes.

La presidenta de la Cámara ha defendido que el comercio local puede ofrecer un valor añadido frente a la compra por internet a través de la experiencia que proporciona al cliente. "Una tienda no tiene por qué vender solamente lo que vende todo el mundo. Tiene que ofrecer algo que los demás no ofrecen y es precisamente esa experiencia de compra", ha afirmado. En este sentido, ha destacado el asesoramiento, la confianza y la capacidad de convertir una compra en una experiencia humana.

Por su parte, Marín ha coincidido en la importancia de esa dimensión personal del comercio. "Necesitamos tiendas físicas, lo que necesitamos es que las tiendas ofrezcan sentimientos", ha señalado. El consejero ha explicado que acude habitualmente a una librería del centro histórico de Murcia porque valora las recomendaciones y el trato que recibe, una experiencia que, según ha expuesto, forma parte del valor del comercio tradicional.

Marín también ha reivindicado el apoyo público a los pequeños negocios y ha destacado las líneas de ayuda impulsadas por el Gobierno regional para dinamizar el sector. Asimismo, ha avanzado que el Ejecutivo prevé adoptar nuevas medidas de apoyo al comercio próximamente.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará a las 9.20 horas con el 'Murcia Shop Forum: ¿Qué es lo que quiere la gente?', una conversación sobre estrategia comercial, investigación de mercados, retail y transformación empresarial en la que participarán María Segarra, Rosa Pilar López y Francisco Sanchís.

A las 10.10 horas, Dora Casal, consejera delegada de Roberto Verino, compartirá su visión sobre el sector de la moda y la trayectoria de esta firma española. El programa incluirá también experiencias de comerciantes que han encontrado nuevas formas de diferenciarse y conectar con sus clientes.

Después, en torno a las 11.00 horas se sucederán varias intervenciones centradas en iniciativas concretas. Carol Archeli, de la pescadería Espe, participará en 'La necesidad agudiza el ingenio', a las 11.20 horas; Beatriz Colina, de Amatxu Denda, protagonizará 'Entiendar-T, la única salida', a las 11.35 horas; y Maryna Muñoz, de Innovación Óptica, abordará la relación entre comercio y cultura en una sesión prevista para las 11.50 horas.

A las 12.05 horas, Gemma Fillol ofrecerá la ponencia 'La economía de la experiencia: vales lo que haces sentir'. Posteriormente, a las 12.55 horas, el espacio 'Trayectorias que inspiran' reunirá a representantes de la Asociación de Comercio y Hostelería de Cehegín, Matea Camp, Teatro de Sueños y La Madrugada.

Estas experiencias abordarán distintas formas de impulsar el comercio local, desde el asociacionismo hasta la combinación de comercio, diseño, cultura y artesanía, pasando por la creación de marcas propias y la recuperación de productos y prácticas tradicionales.

La jornada concluirá a las 13.25 horas con la intervención de Óscar García, titulada 'Los símbolos como evocación de emociones'.

Como novedad, esta décima edición contará con una delegación de comerciantes procedentes de Extremadura. Fuertes ha destacado el interés de compartir experiencias entre regiones que afrontan problemáticas similares, con el objetivo de aprender de distintas iniciativas y enfoques.