Los nacimientos suben un 3,8% hasta agosto en la Región de Murcia

Archivo - Una pareja con un carrito de bebé - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado un total de 8.342 nacimientos entre enero y agosto de 2026, un 3,78% más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en la comunidad se produjeron en el octavo mes del año 1.076 alumbramientos, de los que 538 fueron niñas y el resto, también 538, niños.

Del total de nacimientos en agosto, 321 corresponden a madres en la franja de 30 a 34 años; 293 de 35 a 39 años; 234 de 25 a 29 años; 110 de 20 a 24 años; 91 de 40 a 44 años; 19 de 15 a 19 años; ocho de 45 a 49 años y ninguno de mujeres menores de 15 años ni a partir de 50.

En cuanto a las defunciones, la estadística del INE publicada este miércoles revela que entre las semanas 1 y 40 del 2026 se contabilizaron en la Región 9.349 fallecimientos, un 2% más respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en esta semana murieron 219 personas en la comunidad autónoma.