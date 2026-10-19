Nueve de cada 10 municipios de la Región se situaron en el tramo de menor renta de España en 2024, según el INE

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MURCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia lidera la concentración de municipios en el rango de renta más bajo de España, al registrar un 91,1% de localidades cuyos habitantes no alcanzan los 13.407 euros anuales de renta neta media.

Así se desprende de los datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares correspondientes a 2024, publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe, que analiza los niveles de ingresos a partir de datos tributarios e indicadores sociodemográficos, constata que el 8,9% restante de las localidades de la Región se encuadra en el intervalo de renta media-baja --situado entre los 13.408 y los 15.080 euros anuales por persona--.

De este modo, ningún municipio murciano logra posicionarse en los tramos de renta media-alta --de 15.081 a 17.156 euros-- ni de renta alta --a partir de 17.157 euros--.

Esta distribución contrasta con el comportamiento del conjunto nacional, donde los municipios del país se reparten en proporciones idénticas del 25% entre cada uno de los cuatro cuartiles de ingresos.

Mientras el 89,7% de las localidades del País Vasco y el 71,3% de las de Navarra se ubican en el cuartil de rentas más elevadas, la Región de Murcia lidera la escala opuesta de menores ingresos junto a Andalucía (83,9%) y Extremadura (82%).

La Región se encuadra en el segundo intervalo de menores ingresos netos anuales por habitante a nivel nacional (entre 13.682 y 15.238 euros por persona), en un mapa del país liderado por Gipuzkoa (20.790 euros), Bizkaia (19.858 euros) y Madrid (19.277 euros), y cuyos registros más bajos corresponden a Almería (12.244 euros), Huelva (12.765 euros) y Jaén (12.835 euros).

CIUDAD DE MURCIA

Por su parte, en el análisis intraurbano desglosado por secciones censales para las capitales de provincia, la ciudad de Murcia refleja niveles de polarización en la distribución de la riqueza. El 9,8% de las secciones censales del municipio registra rentas netas anuales por habitante clasificadas como "muy altas", al superar el umbral del último decil nacional, fijado en 21.652 euros por persona.

En el extremo opuesto, el 13,9% de las áreas censales de la capital regional presenta niveles de renta "muy bajos", con ingresos medios inferiores al límite del primer decil, establecido en 11.322 euros anuales por habitante.