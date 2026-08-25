Nuevos cascos, cámaras térmicas y reformas en parques: el CEIS supera los dos millones de inversión en 2026

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, acompañado por la secretaria general de la Consejería, María Caballero, y el gerente del CEIS, Carmelo Cabañero, en su visita este martes al parque de bomberos de Yecla. - CARM

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) ha destinado más de dos millones de euros durante los primeros siete meses de 2026 a la adquisición, renovación y mantenimiento de equipamiento, vehículos, suministros y servicios para sus bomberos.

Las actuaciones incluyen inversiones en infraestructuras, equipos de protección individual, material especializado y medios destinados a mantener la operatividad de los parques y vehículos, según ha informado el Gobierno regional.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha visitado este martes el parque de bomberos de Yecla, donde está prevista la adecuación de su zona social.

Entre las principales actuaciones figura el inicio de los procedimientos de contratación de los proyectos de los parques de bomberos de Caravaca de la Cruz, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, así como reformas o trabajos de rehabilitación en instalaciones de Molina de Segura, Yecla y Lorca, entre otros municipios.

El presupuesto movilizado por el CEIS en 2026 para obras de infraestructuras asciende a cerca de 900.000 euros. Asimismo, el Consorcio ha adjudicado la adquisición de 400 nuevos cascos destinados a intervenciones de rescate técnico y extinción de incendios forestales, por un importe de 133.100 euros, y ha impulsado la incorporación de 85 cámaras de visión térmica, con una inversión de 133.959 euros.

También se ha destinado una partida de 260.989 euros a la renovación de vestuario y equipos de protección individual vinculada a la nueva promoción de 2026, mientras que la adquisición de un furgón y una furgoneta taller ha supuesto una inversión de 59.077 euros.

Durante los primeros meses del año, el CEIS ha incorporado, además, máscaras forestales, botellas de aire respirable, botas y calzado de intervención, equipos de protección para el Grupo de Rescate Aéreo, material para intervenciones ante riesgos NBQ, mantas ignífugas y una embarcación ligera de rescate.

Las inversiones incluyen igualmente servicios destinados al mantenimiento de los medios del Consorcio, como la revisión de equipos de protección, la limpieza especializada de los trajes de intervención, el mantenimiento de las estaciones de carga de botellas de aire respirable, la revisión y recarga de extintores y el mantenimiento de los equipos de radio digital.