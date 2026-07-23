Las obras de Madina Mursiya encaran su recta final para activar la gran lanzadera del patrimonio andalusí

La alcaldesa supervisa los trabajos de la segunda fase del Centro de Interpretación, un proyecto estructural y museográfico que reabrirá sus puertas próximamente - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda fase del Centro de Interpretación Madina Mursiya afronta sus últimos trabajos de remodelación para reabrir sus puertas al público próximamente. La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha visitado este jueves las instalaciones para supervisar las actuaciones de acondicionamiento estructural, accesibilidad y museografía que convierten a este enclave en el eje vertebrador de la divulgación del patrimonio andalusí del municipio.

El proyecto ha supuesto un esfuerzo económico total que supera los 1,16 millones de euros entre sus dos etapas. Esta segunda fase, con un presupuesto específico de 283.390,97 euros, ha sido financiada al 100% por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos NextGenerationEU, que se suman a los 886.274,45 euros destinados a la primera fase, cofinanciada en un 80% por fondos FEDER.

Durante la visita técnica, la regidora ha subrayado la trascendencia de este centro como "un punto de partida inicial e indispensable para el conocimiento y la divulgación de la Murcia andalusí y medieval, desde el siglo VII hasta el siglo XV".

Diseñado como una lanzadera turística y cultural, el complejo permitirá conectar el casco histórico con otros hitos patrimoniales de primer orden, como el conjunto arqueológico de las Fortalezas del Rey Lobo y el entorno natural e histórico de La Contraparada.

UN CAMBIO EN LA EXPERIENCIA DEL VISITANTE

Entre las principales novedades arquitectónicas destaca la reconfiguración integral de la comunicación vertical del edificio. En este sentido, los antiguos escalones recubiertos de madera han dado paso a una ligera estructura vanguardista de metal y vidrio que une los tres niveles expositivos.

El carácter traslúcido de estos nuevos materiales incrementa la luminosidad del recinto y ofrece a los visitantes perspectivas inéditas para la contemplación directa de los restos originales de la muralla, la antemuralla y la necrópolis árabe.

En el plano tecnológico, el itinerario renovado incorpora un sistema de iluminación integral y soportes físicos adaptados a criterios de accesibilidad universal.

La experiencia inmersiva se completará con cuatro pantallas dinámicas -incluida una de gran formato de 3x2 metros y una pantalla permeable interactiva que combina la emisión multimedia con la visión directa de la muralla medieval-, así como con un sistema de proyección en altura que recreará el cielo histórico sobre el yacimiento.

La propuesta narrativa suma además la incorporación interactiva de dos nuevos personajes virtuales: el Guardián de la Puerta de las 7 Puertas y el Arquitecto de la Muralla Medieval. Ambos relatos digitales acompañarán al espectador para dar a conocer, de forma rigurosa y didáctica, los secretos de la fundación, construcción y defensa de la Murcia medieval.